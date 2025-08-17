Se explotó un grano en el 'triangulo de la muerte'... y terminó con una grave infección

Explotar un grano puede parecer una acción trivial, pero puede convertirse rápidamente en un acto que pone en riesgo la salud. Alisha Monaco, una joven usuaria británica de TikTok, compartió su experiencia tras sufrir una grave infección al intentar eliminar una espinilla en un área facial conocida como el "triángulo de la muerte".

La zona de riesgo se extiende desde el puente de la nariz hasta los extremos de la boca, un área que los profesionales médicos advierten que no debe tocarse. La prestigiosa Clínica Cleveland de Reino Unido ha subrayado los peligros de intervenir en esta región sensible.

Tras explotar el grano, Monaco experimentó una rápida progresión de síntomas. En cuestión de horas, su rostro se inflamó notablemente, provocando una hinchazón que le impedía sonreír con normalidad. La joven relató sensaciones inquietantes, como la percepción de que sus oídos “estallaban”, señal de una complicación médica que requería atención.

Explicación del caso médico

Los médicos de urgencias intervinieron rápidamente, recetándole cuatro medicamentos para frenar la infección bacteriana. La recuperación total tomó tres días, reflejando la gravedad del incidente.

La dermatóloga británica Marianna Blyumin-Karasik explicó el riesgo médico: el "triángulo de la muerte" tiene un suministro sanguíneo que se conecta directamente con el cerebro, lo que convierte una infección en esa zona en un posible riesgo neurológico.

Entre los peligros se incluyen la propagación de bacterias al torrente sanguíneo, que podría causar trombosis del seno cavernoso o infecciones cerebrales. Estos casos pueden presentar síntomas como fiebre, alteraciones visuales o parálisis facial, y requieren atención médica inmediata.