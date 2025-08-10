Una familia británica muere en Portugal tras sufrir un accidente con el coche que acababan de alquilar en el aeropuerto

Una familia británica afincada en Reino Unido ha perdido la vida horas después de alquilar un coche a su llegada a Portugal. El vehículo, un Nissan Juke, fue recogido en el aeropuerto de Faro antes de su trágico accidente.

El siniestro ocurrió alrededor de la 1:40 a. m. en la carretera IP2, cerca de Castro Verde, cuando el coche colisionó de frente con otro vehículo, recoge el diario inglés TheSun. En el incidente fallecieron los hermanos gemelos Domingos y Afonso, ambos de 20 años, sus padres —Domingos (55) y María João (51)—, así como la novia de uno de los jóvenes, de 19 años. En el otro coche también viajaba un hombre portugués de 36 años, Ruben Gonçalves de Almodóvar, que murió en el acto.

La familia, originaria de Mourão, estaba de regreso en su localidad natal, situada en el distrito de Évora, para disfrutar de unas vacaciones estivales. Aunque residían en Inglaterra, sus orígenes familiares les llevaron a realizar este trayecto hacia la región lusa.

Las autoridades portuguesas, a través de la GNR (Guardia Nacional Republicana), han iniciado una investigación para esclarecer las causas del accidente. Según indican, el estado del vehículo siniestrado complicó la recuperación de datos como la matrícula, lo que dificultó la identificación de las víctimas hasta que un familiar contactó con la policía y se cotejó la información con la empresa de alquiler de coches del aeropuerto.

Tras confirmar la identidad de las víctimas, el Ayuntamiento de Mourão decretó dos días de luto oficial y suspendió todas las actividades municipales programadas para el fin de semana como muestra de respeto y solidaridad con los familiares y allegados.