Una familia de Zúrich pagó 13 años de alquiler por un lugar de estacionamiento que nunca existió

Un peluquero de Zúrich, Suiza, ha denunciado a su casera tras descubrir que durante 13 años pagó 100 francos suizos al mes (aproximadamente 100 euros) por un aparcamiento que en realidad era público y gratuito. La situación salió a la luz después de recibir una multa por estacionar en el lugar que creía reservado para él. Al investigar, se percató de que el aparcamiento no le pertenecía y que el contrato de alquiler no especificaba la titularidad del mismo.

El peluquero, que se mudó a su vivienda en el casco antiguo de Zúrich en 2012, firmó un contrato que incluía el uso de un aparcamiento privado. Sin embargo, nunca cuestionó la existencia de dicho espacio reservado. Fue tras recibir la multa que comenzó a indagar y descubrió que el aparcamiento era de uso público, accesible para cualquier conductor sin necesidad de pago.

Tras confirmar el engaño, el hombre contactó a su casera para exigir explicaciones. Según su relato, ella admitió saber que el aparcamiento era público, pero justificó la situación argumentando que ambos se habían beneficiado del acuerdo. Además, no ofreció disculpas por el error ni mostró arrepentimiento por la situación.

Indignado por el trato recibido, el peluquero ha presentado una denuncia por estafa, reclamando una indemnización por los 16.000 francos suizos (más de 17.000 euros) que pagó durante más de una década. El caso ha generado controversia en Zúrich y ha puesto en evidencia la importancia de revisar detenidamente los contratos de alquiler y los servicios incluidos.