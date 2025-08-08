La fiebre Labubu sigue causando conmoción en diferentes niveles: roban 7.000 dólares en muñecas

Un impactante robo ha sacudido la tranquilidad de La Puente, California, donde cuatro individuos han perpetrado un asalto contra One Stop Sales, sustrayendo mercancía por valor de 7.000 dólares. El suceso ha ocurrido en la madrugada del miércoles 6 de agosto de 2025, cuando los malhechores han irrumpido en el establecimiento y se han apoderado de un conjunto de muñecas Labubu, reconocidas por sus característicos rasgos y gran atractivo comercial.

La respuesta de las autoridades fue inmediata, con los Deputados del Sheriff del Condado de Los Ángeles movilizándose rápidamente tras la activación de la alarma a las 1:29 a.m. Posteriormente, localizaron una Toyota Tacoma robada que ha servido como vehículo de escape, confirmando la premeditación del robo.

Los detalles del asalto revelan una operación meticulosamente planificada, donde los delincuentes no solo se han llevado las codiciadas muñecas, sino que han arrasado por completo el inventario de un negocio que apenas contaba con dos meses de funcionamiento.

El robo ha alertado a toda la comunidad

La co-propietaria Joanna Avendano ha descrito la devastación del robo, estimando pérdidas cercanas a los 30.000 dólares. Su testimonio refleja la frustración de ver cómo el trabajo de meses se desvanece en cuestión de minutos, especialmente después de haber notado un vehículo sospechoso merodeando la zona la noche previa al robo.

Las muñecas Labubu, producidas por Pop Mart, son un fenómeno comercial único. Su modelo de venta mediante blind boxes genera una expectativa que eleva su valor, con algunos ejemplares alcanzando precios de hasta 500 dólares. Esta característica las convierte en un objetivo atractivo para delincuentes que buscan obtener ganancias rápidas en el mercado negro.

La comunidad de La Puente está conmocionada, no solo por la audacia del robo, sino por la vulnerabilidad que evidencia para los pequeños comercios. La publicación en Instagram de One Stop Sales, compartiendo el video del asalto, ha generado una ola de solidaridad y llamados a colaborar con las investigaciones.

Las autoridades continúan trabajando para identificar y capturar a los responsables, conscientes del impacto que este tipo de delitos tiene en el tejido económico local. La búsqueda se centra en rastrear la procedencia de la Toyota Tacoma y analizar las pistas proporcionadas por el sistema de seguridad de la tienda.