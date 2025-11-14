Finlandia se prepara para la guerra: 1.000 campos de tiro para reforzar su defensa ante la amenaza rusa

Finlandia sigue buscando alternativas para reforzar sus capacidades defensivas. A principios de semana, el Ministerio de Interior abrió a consulta pública la creación de nuevos campos de tiro, así como la preservación de la actividad de los ya existentes.

"El objetivo principal será establecer un número suficiente de campos de tiro táctico y con fusil en todo el país", indicó el responsable de Interior el pasado martes a través de un comunicado. Si bien tradicionalmente la población del país nórdico ha mostrado interés por el uso de armas de fuego, el estallido de la guerra de Ucrania, las distintas acciones encubiertas del Kremlin, y su proximidad, ya que comparten frontera, se ha traducido en un aumento de la demanda de esta actividad, a la que el gobierno busca dar respuesta. De hecho, como recoge EFE con una población de 5,6 millones de habitantes, se estima que ardedor 430.000 cuentan con licencia de armas.

Finlandia quiere alcanzar los 1.000 campos

La iniciativa del gobierno permitiría modificar el marco legal, de cara a simplificar los trámites para la concesión de permisos de apertura de nuevos campos de tiro, además de transferir su tramitación a una única entidad, quedando en manos de la Policía. Como recoge la agencia, en la actualidad Finlandia cuenta con cerca de 670 campos de tiro de uso civil, además de polígonos militares. El gobierno busca que esta cifra llegue hasta los 1.000 en los próximos cinco años.

Desde el Ministerio de Interior también han querido precisar que el proyecto tendrá en cuenta las necesidades de distintos actores como las autoridades púbicas, las organizaciones de defensa nacional, reservistas y demás usuarios de tiro deportivo y de caza. Con anterioridad, el Gobierno finlandés informó de que el número de campos de tiro no gestionados por las Fuerzas Amaradas había estado disminuyendo considerablemente en las últimas tres décadas.

Ucrania recibirá un nuevo paquete de armamento

En el marco de la guerra de Ucrania, los países nórdicos y bálticos, entre los que también figuraba Finlandia, han anunciado este jueves que financiarán la compra de un paquete de armamento estadounidense para ucrania por valor de 500 millones de dólares. "Esta promesa conjunta de contribuir a la iniciativa PURL fortalecerá aún más el compromiso de los países nórdicos y bálticos para apoyar a Ucrania. Es crucial que Ucrania reciba rápidamente material de defensa crítico", ha apuntado el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen.

La adquisición de armamento se produce a través de conocida como Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania (PURL). Un programa impulsado por la OTAN, que permite a los socios de la alianza invertir en armas estadounidenses para posteriormente donarlas a Kiev. Los fondos acordados por los distintos estados se transfieren a una cuenta de la OTAN y es desde allí donde se compra directamente a EE UU.