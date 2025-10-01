La Fiscalía de Marruecos procesa a 18 miembros del grupo "Generación Z 212"

La Fiscalía del Tribunal de Apelación de Casablanca ha decidido procesar a 18 de las 24 personas detenidas en relación con las protestas que tuvieron lugar en la autopista la noche del pasado domingo, en el marco de las protestas lideradas por el movimiento "Generación Z 212".

Se les imputa por obstrucción de tráfico y alteración del movimiento, mientras que otros fueron procesados ​​por otros cargos, como consumo de drogas. El Ministerio Público también decidió remitir a los seis menores detenidos al consejero de menores del Tribunal de Apelación de Casablanca.