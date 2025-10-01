Acceso

La Fiscalía de Marruecos procesa a 18 miembros del grupo "Generación Z 212"

Fueron detenidos tras cortar el tráfico en una autopista de Casablanca

RABAT (Morocco), 28/09/2025.- Moroccan security forces stand guard during a demonstration in Rabat, Morocco, 28 September 2025. The rally organized by The Voice of Moroccan Youth demanded social justice and better public health and education services. (Protestas, Marruecos) EFE/EPA/JALAL MORCHIDI
Jóvenes del grupo Generación Z 212JALAL MORCHIDIAgencia EFE
J.M. Zuloaga
    J.M. Zuloaga es periodista desde hace más de 50 años, especializado en información sobre el terrorismo de ETA primero y sobre el yihadista en la actualidad
La Fiscalía del Tribunal de Apelación de Casablanca ha decidido procesar a 18 de las 24 personas detenidas en relación con las protestas que tuvieron lugar en la autopista la noche del pasado domingo, en el marco de las protestas lideradas por el movimiento "Generación Z 212".

Se les imputa por obstrucción de tráfico y alteración del movimiento, mientras que otros fueron procesados ​​por otros cargos, como consumo de drogas. El Ministerio Público también decidió remitir a los seis menores detenidos al consejero de menores del Tribunal de Apelación de Casablanca.

