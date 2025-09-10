La Flotilla de la Libertad denuncia un nuevo ataque con un dron en Túnez

La flotilla Sumud, un conjunto de barcos que se dirigen a Gaza para llevar ayuda, ha sido atacada nuevamente por un dron en el puerto tunecino de Sidi Bou Said, según han informado este miércoles en sus redes sociales.

"Otra embarcación fue alcanzada en un presunto ataque con drones. No se reportaron heridos", ha indicado la flotilla en su cuenta de X.

Este es el segundo ataque a una embarcación de la flotilla, después de que la organización denunciara la madrugada del martes un incendio provocado por un dron en el barco Familia, una de las principales embarcaciones y en la que viaja, entre otros, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, hecho que las autoridades tunecinas negaron poco después.

Este segundo incidente se ha producido antes de la medianoche del miércoles en el barco Alma, con bandera británica, y ha provocado un fuego en la cubierta que "fue extinguido".

"Estos ataques repetidos se producen durante la intensificación de la agresión israelí contra los palestinos en Gaza y constituyen un intento orquestado de distraer y descarrilar nuestra misión", ha declarado la oganización en un comunicado.

Los dos barcos afectados pertenecen a la flotilla que salió desde España a principios de septiembre y que fondeaba en un puerto de Túnez a la espera de retomar este miércoles la travesía a Gaza con más embarcaciones tunecinas.

Integrantes del barco Familia aseguraron ayer haber visto un dron sobrevolando la cubierta que arrojó un objetivo causante del primer incendio.

Sin embargo, las autoridades tunecinas dijeron poco después que el incendio se produjo por la quema de chalecos salvavidas debido a "un encendedor o una colilla" y descartaron un "acto hostil".

Integrantes del segundo barco afectado han denunciado en sus redes sociales lo que aseguran que fue un "segundo ataque" en poco más de 24 horas.

"El dispositivo sigue aquí (en el barco), así que nadie puede negar lo sucedido", ha afirmado la cantante y activista italo-egipcia Leila Hegazy en su cuenta de Instagram.

"La Flotilla Global Sumud continúa impávida. Nuestra travesía pacífica para romper el asedio ilegal de Israel a Gaza y mantener una solidaridad inquebrantable con su pueblo avanza con determinación y resolución", ha dicho la organización tras los dos incidentes.