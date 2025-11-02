Francia detiene a un miembro del ISPK, la franquicia más peligrosa del Estado Islámico que amenaza a Europa

Un individuo de 20 años, nacido en Afganistán, ha sido acusado en París de pertenecer a una organización terrorista criminal y de financiar una actividad terrorista. Ha sido puesto en prisión preventiva, según ha anunciado la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT).

Fue detenido el 26 de octubre en Lyon, donde se encontraba recluido en un centro de detención administrativa. Según la Fiscalía es "claramente un seguidor de la ideología yihadista" y "se sospecha que tiene vínculos con el Estado Islámico de Jorasán (ISPK), en particular mediante el envío de fondos y con el fin de traducir y difundir la propaganda de esta organización terrorista".

Según las primeras investigaciones, también habría difundido la propaganda del grupo en redes sociales como TikTok y Snapchat, y se handescubierto canales de financiación dirigidos al extranjero, probablemente a yihadistas de esta rama afgana del ISIS

El ISPK, la filial del Estado Islámico activa en Afganistán, Pakistán y las antiguas repúblicas soviéticas, sigue siendo una prioridad para los servicios de inteligencia. En enero del año pasado, la directora de la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI), Céline Berthon, afirmó que el grupo era "la máxima prioridad de esta unidad".

El fiscal antiterrorista Olivier Christen, por su parte, señaló en septiembre de 2024 que "la amenaza yihadista representa el 80% de los procedimientos iniciados por el PNAT" y que "en la primera mitad de 2024, hubo aproximadamente el triple de procedimientos de este tipo que en el mismo período de 2023". Este aumento, explicó, se debe al "contexto geopolítico" y a la "reconfiguración, particularmente en Afganistán", del grupo Estado Islámico, recuerda Actu17.