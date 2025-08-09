Francia investiga el vídeo de un rabino israelí que lanza amenazas a Emmanuel Macron: "Que prepare su ataúd"

La Fiscalía de París ha iniciado una investigación formal tras la difusión de un video en el que un hombre, identificado como rabino israelí Nir Ben Artzi, amenaza de muerte al presidente Emmanuel Macron. En el video, Ben Artzi afirma que Macron debería "preparar su ataúd" y advierte que "Dios le mostrará el significado de la insolencia" si prosigue con la intención de reconocer un Estado palestino. Estas declaraciones se produjeron en un contexto de creciente tensión en Francia respecto al conflicto israelo-palestino.

El ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, calificó las amenazas como "totalmente inaceptables" y anunció que había informado a las autoridades judiciales para tomar las acciones legales pertinentes. Además, el Gran Rabino de Francia condenó las palabras de Ben Artzi, aclarando que este individuo no ocupa ningún cargo rabínico oficial en Francia y no ha recibido formación rabínica reconocida en el país

Este incidente se enmarca en un contexto de aumento del antisemitismo en Francia desde el ataque terrorista del Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023. Según datos del Ministerio del Interior, más de 1.500 actos antisemitas fueron contabilizados en Francia hasta noviembre de 2023, cifra que representa un incremento significativo respecto a años anteriores. Las autoridades han intensificado las medidas de seguridad en lugares de culto y han reforzado la protección de personalidades judías en respuesta a esta ola de odio.

En este clima de creciente tensión, el presidente Macron ha instado a la población a evitar la amalgama entre el rechazo a los musulmanes y el apoyo a los judíos, subrayando la importancia de la unidad nacional frente a la violencia y el extremismo. La investigación sobre las amenazas de Ben Artzi continúa, mientras Francia refuerza sus esfuerzos para combatir el antisemitismo y proteger a sus ciudadanos.