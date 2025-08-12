Frente unido: Ucrania y Europa preparan su mensaje a Trump antes del encuentro con Putin

La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder ruso, Vladimir Putin, prevista para este viernes en el estado de Alaska, el más cercano a Rusia, proyecta una sombra de desconfianza y preocupación sobre Ucrania y sus socios europeos.

En Kiev y otras capitales del continente temen que Trump, frecuentemente criticado por su admiración apenas disimulada hacia Putin y su indiferencia o irritación hacia Zelenski, pueda convertirse en presa fácil del presidente ruso, un exagente del KGB con más de 25 años de experiencia política al más alto nivel.

"Temo que puedan acordar algo que vaya completamente en contra de la posición ucraniana, a nuestras espaldas, y luego nos presionen conjuntamente para aceptar su plan", afirma Zoreslava, una profesora de 35 años de Leópolis.

Rusia insiste en que Ucrania ceda incluso los territorios de Donetsk y otras regiones parcialmente ocupadas que aún están bajo control del ejército defensor. Aunque no apoya explícitamente esta exigencia, Trump advirtió que se discutirán "intercambios de territorios" en Alaska y criticó la insistencia de Volodimir Zelenski en que ceder territorio está prohibido por la Constitución ucraniana. Su vicepresidente, JD Vance, señaló que es probable que ni Ucrania ni Rusia queden completamente satisfechas con el acuerdo.

Ucrania mira a sus aliados europeos

En esta situación, Ucrania deposita su principal esperanza, además de su propia determinación para no rendirse ante Rusia, en el apoyo de sus aliados europeos y en su capacidad para preparar a Trump y articular claramente sus "líneas rojas" respecto a Ucrania. Para garantizar esto, se espera una serie de llamadas el miércoles, por iniciativa del canciller alemán, Friedrich Merz.

Merz planea conversar de forma remota con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, así como con los líderes de Francia, Italia, Reino Unido, Polonia y Finlandia, cuyo presidente, Alexander Stubb, ha ganado recientemente la confianza de Trump mediante la "diplomacia del golf". También participarán la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Posteriormente, Merz conversará con el presidente Trump y el vicepresidente JD Vance.

La posición de Ucrania y sus aliados europeos, que probablemente Merz transmitirá a Trump y Vance, se ha resumido en una serie de declaraciones, la más reciente de la UE, respaldada por todos los países miembros salvo Hungría, cuyo líder, Viktor Orbán, ha bloqueado el apoyo militar y financiero para Ucrania, así como su integración en el bloque.

"Una paz justa y duradera que traiga estabilidad y seguridad debe respetar el derecho internacional, incluidos los principios de independencia, soberanía, integridad territorial y que las fronteras internacionales no deben cambiarse por la fuerza", subraya la declaración publicada el martes.

Los líderes de la UE, que también prometieron un apoyo continuo a Ucrania, también creen que el camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania y que las negociaciones significativas solo pueden tener lugar "en el contexto de un alto el fuego o una reducción de las hostilidades", algo que Rusia hasta ahora se ha negado a hacer.

"Todos apoyamos la determinación del presidente Trump y debemos formar juntos posiciones que no permitan a Rusia engañar al mundo nuevamente", comentó Zelenski. El domingo, Zelenski respaldó la declaración conjunta de los líderes de países europeos clave, que argumentó explícitamente que "la actual línea de contacto (entre los ejércitos ucraniano y ruso) debe ser el punto de partida para las negociaciones".

Lo que Rusia quiere exactamente en términos de territorio sigue siendo incierto tras varias declaraciones poco claras del enviado de Trump, Steve Witkoff, después de su conversación con Vladimir Putin la semana pasada. Una posibilidad es que Rusia esté dispuesta a devolver a Ucrania pequeñas franjas de territorio ucraniano capturado en Sumi, Járkiv y, supuestamente, en Dnipropetrovsk, a cambio del control total de la región de Donetsk.

El 76% de los ucranianos rechazan ceder a Rusia territorio

Cerca del 29% de la región oriental permanece en manos ucranianas, incluidas ciudades fuertemente fortificadas como Sloviansk y Kramatorsk. Cederlas a Rusia sería como "darle una pierna a un tiburón con la esperanza de que deje de atacarte", escribió Oleksandr Solonko, un bloguero militar y operador de drones, en su blog.

El 76% de los ucranianos rechazan categóricamente ceder a Rusia cualquier territorio que no controle, lo que está en línea con la posición pública de Zelenski. Sin embargo, más de la mitad consideraría, "aunque a regañadientes", reconocer la ocupación "de facto" temporaria de algunas áreas por parte de Rusia, sin reconocerlo legalmente, a cambio de garantías sólidas, como la membresía en la OTAN para Ucrania o un gran apoyo militar, que aseguren que Rusia no pueda invadir el país nuevamente.

El propio Zelenski ha dicho en varias ocasiones que Ucrania carece de la fuerza militar para recuperar los territorios ocupados por la fuerza, y las actitudes populares cambiantes podrían eventualmente permitirle aceptar la ocupación de facto de algunas zonas por Rusia. Sin embargo, otro problema es que las demandas territoriales son solo parte de lo que Rusia quiere. Anteriormente, Rusia también ha exigido bloquear la membresía de Ucrania en la OTAN, debilitar su ejército y otras medidas que equivaldrían a dejar a Ucrania indefensa ante una probable nueva invasión.

"La anexión de territorios no es el objetivo final de Putin", señaló el martes Mijailo Podoliak, asesor de Zelenski. "Putin no está de acuerdo con la existencia misma de Ucrania y quiere que desaparezcamos como estado. Busca privarnos del ejército, de la política exterior, del derecho a elegir en nuestra propia casa", escribió.

Rusia sigue preparando ofensivas

Las acciones de Rusia en el campo de batalla también muestran su intención de capturar tanto terreno en Ucrania como sea posible, lo que puede influir directamente en sus demandas. Según los informes desde el frente, el ejército invasor ha intensificado sus ataques, especialmente cerca de Pokrovsk, al desplegar más reservas en combate antes de la reunión en Alaska.

Aunque la defensa ucraniana se mantiene en casi todas partes del frente, hay preocupación en Ucrania por los rápidos avances rusos en una zona al noreste de la ciudad de Pokrovsk, donde fuerzas rusas limitadas avanzaron 10 km hacia el norte en pocos días. La magnitud del avance ruso a lo largo del estrecho corredor sigue siendo desconocida, en medio de informes preocupantes sobre el peligro para la ciudad de Dobropillia, donde vivían 60 mil personas antes de la invasión. Ucrania ha dirigido urgentemente sus reservas, incluida la Brigada "Azov", a la zona para limitar el daño e intentar aislar a las tropas rusas avanzadas.

"Vemos que el ejército ruso no se está preparando para terminar la guerra. Por el contrario, están preparando nuevas operaciones ofensivas" advirtió el martes el presidente Zelenski, pidiendo más presión -a través de la fuerza, sanciones y diplomacia- contra Rusia para que detenga las matanzas.