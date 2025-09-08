Fue un héroe: el hombre que murió en Australia tras el ataque de un tiburón intentaba proteger a sus amigos

El surfista veterano Mercury ‘Merc’ Psillakis perdió la vida tras sufrir un ataque de tiburón mientras practicaba surf en Long Reef Beach, en la costa norte de Sídney (Australia). El suceso ocurrió a primera hora de la mañana, cuando se encontraba con un grupo de amigos a unos 100 metros de la orilla, poco antes de ser embestido por el animal. Las heridas fueron devastadoras: perdió ambas piernas y sufrió una hemorragia masiva que los servicios de emergencia no pudieron controlar.

Según testigos presenciales, Psillakis no dudó en ponerse entre el tiburón y el grupo de surfistas con los que estaba en el agua, logrando darles tiempo para llegar a la orilla. Su reacción permitió que sus amigos escaparan ilesos, aunque él quedó expuesto al ataque. Los presentes lo describieron como un gesto de valentía y sacrificio que convirtió la tragedia en un acto de heroísmo.

Detalles del suceso

Las autoridades barajan la hipótesis de que un gran tiburón blanco fuera el responsable, atendiendo a las características del ataque y a la temporada migratoria en la costa este australiana. Un equipo de expertos investigará el caso en detalle, incluso examinando los restos de la tabla de surf para obtener información más precisa sobre el depredador.

Las autoridades australianas confirmaron que el surfista falleció a consecuencia de las graves mordeduras. Tras el incidente, la playa fue cerrada y se desplegaron equipos para rastrear la zona y localizar al animal. El Departamento de Pesca de Nueva Gales del Sur trabaja ahora para determinar la especie y el tamaño del tiburón. Este suceso se suma a la media anual de unos veinte ataques de tiburón en Australia, recordando la permanente interacción entre bañistas, surfistas y grandes depredadores marinos en las costas del país.

Como medida preventiva, se cerraron varias playas cercanas. El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, calificó lo ocurrido como una “terrible tragedia” y expresó sus condolencias a los familiares y amigos de la víctima.