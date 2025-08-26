Las fuerzas de élite estadounidenses quieren ganar más y el gobierno da el visto bueno: esto es lo que van a cobrar

El Ejército de Estados Unidos ha puesto en marcha una reestructuración de calado en sus fuerzas aerotransportadas, una medida que afectará directamente a más de 22.000 de sus paracaidistas. Estos miles de efectivos dejarán de percibir el "pago de salto" mensual de 150 dólares que hasta ahora recibían por su especialidad.

Sin embargo, esta decisión, lejos de ser un mero recorte económico, obedece a una estrategia más amplia que busca una mejora crítica en la preparación para el combate. La meta es reasignar recursos de manera estratégica hacia las fuerzas verdaderamente esenciales, y no generar un ahorro presupuestario.

Asimismo, estas notables reclasificaciones de los puestos de paracaidistas remunerados entrarán en vigor a partir del año fiscal 2026. Este periodo, crucial para la planificación militar, comenzará oficialmente el próximo 1 de octubre.

De la cantidad a la excelencia: La nueva estrategia aerotransportada de EE. UU.

Previamente a estos ajustes, el Ejército mantenía un total de 56.000 puestos de paracaidistas remunerados. La decisión actual se fundamenta en un estudio exhaustivo de 16 semanas, que determinó que la estructura anterior superaba con creces los requisitos operativos y que el viejo requisito de un único salto trimestral resultaba "inadecuado para lograr la competencia" deseada, según Newsweek. Esta reestructuración busca, por tanto, un ejército más ágil y competente, priorizando la eficacia sobre una base más amplia pero menos entrenada.

En este sentido, la transformación no solo implica una reducción de efectivos con compensación, sino también una inversión adicional en la élite de estas fuerzas. Los soldados que conserven su elegibilidad para el pago de salto verán incrementada su asignación mensual de 150 a 200 dólares, reconociendo el compromiso que conlleva su especialización.

Además, se ha establecido un incentivo particularmente importante para los "jumpmasters". Estos profesionales, encargados de la formación y el liderazgo en las operaciones aerotransportadas, recibirán un pago adicional de 350 dólares al mes. Este aumento subraya el valor atribuido a su experiencia y papel fundamental en la capacitación de las tropas, fomentando una mayor profesionalización de las unidades.

En definitiva, el propósito primordial de estos cambios no es el ahorro económico, sino una mejora sustancial de la preparación para el combate y un reenfoque estratégico de los recursos hacia las fuerzas verdaderamente críticas. Esta modernización establece un precedente para otros ejércitos al perfilar unas fuerzas aerotransportadas más selectivas, mejor entrenadas y equipadas para afrontar los desafíos operativos modernos, consolidando una élite con una compensación acorde a su exigente misión.