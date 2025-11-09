Futuros oficiales del Ejército marroquí se forman en China

Futuros oficiales del Ejército marroquí han participado en la duodécima edición de la “Semana Internacional de Estudiantes del Ejército”, que comenzó a principios de esta semana en la sede de la Universidad de Ingeniería del Ejército Popular de Liberación en Nanjing, provincia de Jiangsu, en el este de China, junto con estudiantes de academias militares de varios países, como Serbia, Brasil, Pakistán, Corea del Sur y Vietnam, además de cadetes oficiales de ocho academias chinas.

Según un comunicado del Ministerio de Defensa chino, bajo el lema “El impacto de las nuevas fuerzas de campo con nuevas capacidades de combate en la guerra futura”, se llevaron a cabo actividades de entrenamiento e intercambio entre los participantes.

Entre otras asuntos, fueron abordados asuntos como el impacto del desarrollo de equipos no tripulados en las guerras futuras y la resolución de guerras modernas en entornos de confrontación, para promover la cooperación práctica entre academias militares chinas y extranjeras.

“Los participantes mantuvieron diálogos sobre estándares éticos y los límites de la aplicación de la inteligencia artificial en el entrenamiento militar e intercambiaron puntos de vista sobre los últimos avances en ciencia y tecnología de defensa”, añade el comunicado.

Todos los estudiantes extranjeros tuvieron la oportunidad de experimentar un programa militar basado en IA, así como de asistir a talleres sobre voladura y remoción de minas, manejo de sistemas no tripulados en la guerra, además de realizar misiones tácticas en el campo de entrenamiento militar cerca de Nanjing y probar armas chinas de fabricación local.