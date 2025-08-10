La gente estalla contra un parque temático: el actor que interpretaba a una de las mascotas se desmaya y aun así no pudo quitarse el disfraz

Un vídeo grabado en Shanghái Disneyland ha generado una ola de indignación en redes sociales tras mostrar a un trabajador caracterizado como Tigger, de Winnie the Pooh, desplomándose durante un desfile y manteniendo la cabeza del disfraz puesta en todo momento, incluso cuando parecía perder el conocimiento.

Las imágenes, difundidas en TikTok y X (antes Twitter), muestran al personaje tendido en el suelo mientras varias personas intentan refrescarlo con abanicos portátiles. Más tarde, se ve al intérprete tambaleándose al intentar ponerse en pie y, finalmente, siendo ayudado a caminar lentamente por otro miembro del personal. El incidente ocurrió el pasado fin de semana, en plena ola de calor, con temperaturas cercanas a los 35 °C, lo que dentro de un traje de estas características puede ser aún más sofocante.

La principal causa, según se informó, habría sido un golpe de calor. Sin embargo, lo que más ha provocado críticas no es solo el accidente en sí, sino el hecho de que, pese a la evidente urgencia médica, la máscara no fue retirada para facilitar la respiración del empleado. Usuarios en redes cuestionaron la supuesta regla de la compañía que prohíbe a los actores retirar la cabeza del disfraz frente al público, incluso en emergencias.

“¿No podían quitarle el casco para que respirara mejor?”, se preguntó un usuario de TikTok. Otros afirmaron que romper esa norma podría costarle el despido a quien lo hiciera, mientras que muchos criticaron que se priorice “mantener la magia” por encima de la salud. “No deberíamos poner en riesgo la vida de una persona para preservar una ilusión”, opinó otro internauta.

Ante la polémica, un portavoz del complejo declaró a Inside the Magic que el empleado fue trasladado de inmediato a la enfermería más cercana, donde recibió atención de enfermeros y personal del parque. Según el comunicado, el trabajador se está recuperando y su estado sigue en observación.