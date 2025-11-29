Un gigante oculto: este es el inesperado país con el mayor ejército de Europa

El estallido de la guerra en Ucrania y la creciente inestabilidad a nivel internacional ha llevado a muchos países a revisar su política de defensa, virando hacia un rearme y mayor inversión en sectores estratégicos y capacidades. En puntos como Europa, han vuelto a adquirir mayor relevancia el refuerzo de los ejércitos nacionales de cara poder frente a una agresión. De hecho, las últimas incursiones aéreas rusas en el espacio aéreo de la OTAN han hecho saltar las alarmas sobre la posible aplicación del artículo 5 de la Alianza, que recoge que una agresión a un país miembro es considerada un ataque contra todos, lo que activaría el principio de defensa mutua. Este en la práctica podría traducirse en una movilización.

Existen dudas sobre las capacidades de reacción de los países socios, los cuales en su mayoría han visto sus ejércitos mermar en los últimos años. Aun así, hay países europeos que hoy en día cuentan con fuerzas importantes, y de hecho están impulsando medidas para aumentar el número de efectivos y reservistas. En este contexto, cabe preguntarse, ¿qué país de Europa cuenta con el ejército más numeroso?

Este es país con el ejército más poderoso

Como revela Global Fire Power en 2025 los ejércitos más numerosos del Viejo Continente corresponden a Rusia y Ucrania, con 1.320.000 y 900.000 efectivos respectivamente. Se tratan de cifras que pueden variar y que se explican en gran medida al verse inmersos en un conflicto armado directo, donde necesitan reclutar casi de forma continúa para poder mantener sus posiciones y hacer frente a las bajas de personal. No obstante, si se deja a ambos países a un lado, es el ejército de Polonia el que destaca como el mayor dentro Europa y la Unión Europea, con más de 202.100 efectivos. La cifra podría seguir subiendo.

Jacek Siewiera, jefe de la Oficina de Seguridad Nacional del país BBN aseguró que Varsovia debería aspirar a construir un ejército de 300.000 hombres, a través del fortalecimiento de sus reservas. Algo que si bien reconoció que "no sería fácil de alcanzar en los próximos años", considera que la nación cuenta con la capacidad demográfica para lograrlo. De forma paralela, en 2026 Polonia prevé un gasto récord en defensa nacional, equivalente al 4,81% del PIB, convirtiéndose a su vez en la nación que más invertirá en esta partida de la UE.

En términos de volúmen de efectivos, Polonia se encuentra seguido de cerca por Francia, la cual se estima que tiene cerca de 200.000 soldados en activo y una reserva de 26.000 personas. Al igual que muchos otros países de la zona, París a buscar incentivar el servicio militar, lanzando programas voluntarios enfocados a los más jóvenes para reforzar sus fuerzas armadas.