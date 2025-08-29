Giorgia Meloni indignada después de que aparezcan fotos suyas editadas en una página pornográfica

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha manifestado su profunda indignación tras el descubrimiento de imágenes manipuladas en un sitio web pornográfico denominado Phica. Esta plataforma, con más de 700,000 suscriptores, fue clausurada este jueves después de revelar un grave caso de sexualización no consentida.

El incidente se suma a otros episodios recientes de acoso digital en Italia, como el grupo de Facebook 'Mi esposa', que también difundía contenido explícito de mujeres. Meloni expresó su repudio absoluto a estas prácticas, destacando la persistencia de la violencia de género en plataformas online.

La policía italiana declaró a AFP que ha recibido múltiples denuncias sobre sitios que comparten fotografías alteradas sin consentimiento. Meloni exigió una "rápida intervención judicial", enfatizando que el contenido aparentemente inofensivo puede convertirse en un "arma destructiva" cuando se manipula con intenciones maliciosas.

Reacciones y testimonios de lo sucedido

La líder de la oposición, Elly Schlein, calificó estos hechos como parte de una "cultura de la violación" normalizada en entornos digitales. Según el sitio de noticias italiano Post, Phica, un juego de palabras con la palabra "genitales femeninos" en italiano, había estado operando desde 2005 y seguía activo a pesar de las reiteradas quejas a la policía.

Una mujer, Mary Galati, dijo que se enteró por primera vez que estaba en el sitio en 2023. Le dijo al medio que incluso usó la identificación de su padre para unirse porque solo permitía miembros masculinos. El sitio era "un infierno", dijo Galati, describiendo a "maridos que compartían fotos de sus esposas (y) hombres que exponían a sus parejas o incluso a familiares menores".

La ministra de Igualdad, Eugenia Roccella, anunció reformas culturales para combatir lo que denominó "barbarie del tercer milenio". Activistas de derechos de las mujeres están considerando acciones legales colectivas para enfrentar esta problemática.