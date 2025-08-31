El gobierno alemán llega a un acuerdo: la "mili" volverá para los jóvenes

El Gobierno alemán ha dado luz verde este miércoles a una serie de medidas para potenciar la captación de personal para sus fuerzas armadas y reforzar la preparación militar. Esta decisión se enmarca en un contexto de elevadas tensiones entre la OTAN y Rusia, lo que ha impulsado a Berlín a reevaluar su estrategia de defensa. El canciller Friedrich Merz ha sido contundente al calificar a Rusia como "la mayor amenaza para la libertad, la paz y la estabilidad en Europa", insistiendo en que Alemania debe poseer el mayor ejército convencional de la Alianza Atlántica en el lado europeo.

Asimismo, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, ha detallado una campaña de reclutamiento que busca atraer a voluntarios a la Bundeswehr. No obstante, la propuesta gubernamental también contempla disposiciones para un servicio militar obligatorio en caso de que las cifras de alistados no alcancen los objetivos en los próximos años. A partir del 1 de enero, se enviará un cuestionario a todos los jóvenes alemanes, hombres y mujeres, para evaluar su aptitud, habilidades e interés en servir, siendo su cumplimentación obligatoria para los hombres y voluntaria para las mujeres.

Además, desde el 1 de julio de 2027, los hombres alemanes de 18 años deberán someterse a un examen médico obligatorio, incluso si no optan por el servicio militar voluntario. El objetivo de estas acciones es crear un "informe de situación" nacional sobre la preparación militar. En caso de guerra, el servicio militar, suspendido en 2011, se reactivaría automáticamente, lo que permitiría la movilización de hombres entre 18 y 60 años. Actualmente, la Bundeswehr cuenta con 182.000 soldados y 49.000 reservistas, pero Pistorius aspira a alcanzar los 260.000 efectivos y 200.000 reservistas, en línea con los objetivos de la OTAN.

Berlín busca blindar su capacidad defensiva y de reclutamiento

En este sentido, el refuerzo militar es una prioridad clave para Merz, dadas las crecientes tensiones con Rusia y tras las dudas expresadas por el presidente estadounidense Donald Trump sobre el futuro del paraguas de seguridad americano en Europa. El Consejo de Ministros alemán, según apuntan desde France24, celebró su reunión de manera excepcional en el Ministerio de Defensa, en una sala blindada apodada "el submarino", recuperando una práctica ocasional de la época de la Guerra Fría según apuntan desde France24, lo que subraya la importancia de la seguridad en la agenda.

Por otro lado, la compañía armamentística Rheinmetall inauguró este miércoles la mayor planta de municiones de Europa, ubicada en Unterlüss, al norte de Alemania. Con una superficie de 30.000 metros cuadrados, este complejo será capaz de producir 350.000 proyectiles de artillería al año para 2027. Al evento asistieron figuras destacadas como el ministro de Defensa, Boris Pistorius, el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, y el jefe de la OTAN, Mark Rutte.

No obstante, la nueva política de defensa alemana ha generado cierta inquietud en la sociedad. Un pequeño grupo de manifestantes protestó frente al Ministerio de Defensa, alertando contra la reintroducción del servicio militar obligatorio. Asimismo, unos 70 activistas del grupo pacifista "Desarmen a Rheinmetall" llevaron a cabo una sentada frente a un centro de carreras de la Bundeswehr en Colonia, mostrando su oposición a la conscripción y al rearme.

Finalmente, el Gabinete también aprobó la creación de un nuevo consejo de seguridad nacional, cuya misión será analizar la situación de seguridad global y desarrollar las respuestas de Alemania. Este organismo, según Merz, se configurará como una plataforma central para el Gobierno en las cuestiones de seguridad nacional de calado. Los ministros anunciaron además nuevas medidas para proteger mejor a las fuerzas armadas contra la vigilancia de drones, el sabotaje y otras amenazas, otorgando mayores poderes a la policía militar y al servicio de inteligencia militar para actividades de contrainteligencia y verificación de antecedentes de los reclutas.