Grecia intercepta 270 kilos de cocaína en un contenedor lleno de fruta: la mercancía se valora en cinco millones de euros

La policía griega ha anunciado este domingo la interceptación de un contenedor lleno de bananas que en realidad transportaba también más de 270 kilos de cocaína, con un valor de mercado superior a los cinco millones y medio de euros.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad helenos dieron con el contenedor, que ya había desembarcado en el puerto de Tesalónica, gracias a un chivatazo de la Agencia Nacional del Crimen de Reino Unido, que avisó de lo que se escondía en un carguero que atracaría en el norte de Grecia.

Los agentes interceptaron la carga cuando tras el desembarque un camión recogió el contenedor y la llevó 500 kilómetros al sur, a un distrito de Atenas llamado Aspropyrgos. La policía griega pudo detener a tres hombres cuando estos se disponían a abrir el contenedor.

Los tres detenidos son el propietario de una empresa de transportes de 40 años, con nacionalidad griega, otro griego de 47 años y un búlgaro de 32 años. El búlgaro, según la policía, es quien mantenía el contacto con la banda de narcotraficantes y quien coordinaba la recogida y el transporte.

El contenedor procedía de Ecuador y los fardos de cocaína estaban ocultos bajo varios kilos de plátanos. La policía griega espera hacer más detenciones, en la que ha sido una de las mayores intercepciones de droga en la historia reciente del país.