Guerra de Ucrania - Rusia, en directo: última hora del ataque ruso con drones y de las negociaciones

Lavrov también ha aprovechado este jueves para dedicar un guiño a la Administración Trump, a la que ha encomiado sus "esfuerzos" para lograr la paz en Ucrania, a pesar, ha dicho, de los que dedica Kiev a, supuestamente, boicotear las iniciativas de Washington.

Así, ha asegurado que las autoridades ucranianas (cuya legitimidad ha puesto en duda), auspiciadas por sus "patrocinadores occidentales", van en contra de los "esfuerzos" del presidente Trump, con quien el Kremlin, ha destacado, ha estado cooperando de manera activa para lograr "soluciones sostenibles a largo plazo".

Con motivo de la reunión que Trump ha mantenido por separado con Zelenski y el presidente ruso, Vladimir Putin, y ante la posibilidad de un cara a cara entre ambos, se ha reactivado el debate acerca de las garantías de seguridad para Ucrania una vez se logre alcanzar algún tipo de acuerdo de paz.

Los grandes socios europeos de Ucrania, Reino Unido y Francia, han sacado a relucir nuevamente su propuesta de desplegar un contingente de paz en Ucrania para satisfacer a un Zelenski que da por seguro esta iniciativa y que no se sentará a negociar con Putin hasta obtener certezas sobre esta y otras garantías.