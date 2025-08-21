Directo
Guerra de Ucrania - Rusia, en directo: última hora del ataque ruso con drones y de las negociaciones
El último ataque ruso se ha producido en medio de las negociaciones de paz que encabeza Donald Trump
Al menos una persona ha muerto y decenas han resultado heridas en los ataques lanzados este jueves por el Ejército ruso contra varias localidades del oeste de Ucrania, según informaron las autoridades locales.
En Leópolis, un ataque combinado con drones y misiles de crucero dejó una víctima mortal, dos heridos y daños en decenas de edificios residenciales, informó el jefe de la Administración Militar Regional, Maksim Kozitski. En Mukachevo, en la región de Transcarpatia, el Ayuntamiento confirmó doce damnificados, cinco de ellos hospitalizados en estado estable.
Rusia hace más guiños a Trump
Lavrov también ha aprovechado este jueves para dedicar un guiño a la Administración Trump, a la que ha encomiado sus "esfuerzos" para lograr la paz en Ucrania, a pesar, ha dicho, de los que dedica Kiev a, supuestamente, boicotear las iniciativas de Washington.
Así, ha asegurado que las autoridades ucranianas (cuya legitimidad ha puesto en duda), auspiciadas por sus "patrocinadores occidentales", van en contra de los "esfuerzos" del presidente Trump, con quien el Kremlin, ha destacado, ha estado cooperando de manera activa para lograr "soluciones sostenibles a largo plazo".
Con motivo de la reunión que Trump ha mantenido por separado con Zelenski y el presidente ruso, Vladimir Putin, y ante la posibilidad de un cara a cara entre ambos, se ha reactivado el debate acerca de las garantías de seguridad para Ucrania una vez se logre alcanzar algún tipo de acuerdo de paz.
Los grandes socios europeos de Ucrania, Reino Unido y Francia, han sacado a relucir nuevamente su propuesta de desplegar un contingente de paz en Ucrania para satisfacer a un Zelenski que da por seguro esta iniciativa y que no se sentará a negociar con Putin hasta obtener certezas sobre esta y otras garantías.
Rusia califica de "inaceptable" el plan para desplegar tropas extranjeras en Ucrania como medida de seguridad
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha valorado como "inaceptables" las propuestas de los países europeos que pretenden desplegar tropas extranjeras en territorio ucraniano, una de las demandas más solicitadas por Kiev como garantía de seguridad una vez se logre un hipotético acuerdo de paz.
"Esto será absolutamente inaceptable para Rusia y para las fuerzas políticas sensatas en Europa", ha dicho Lavrov este jueves durante la visita de su homólogo de India, Subrahmanyam Jaishankar, según recoge la agencia de noticias Interfax. Lavrov ha señalado que espera que finalmente los responsables de estos planes sólo estén intentando "llamar la atención" y ha asegurado que ya en la primera cumbre de Estambul en abril de 2022 se acordaron unas garantías de seguridad para Ucrania basadas "en el principio de seguridad colectiva".
"Esas garantías de seguridad que se acordaron por iniciativa de la delegación ucraniana en Estambul en abril de 2022 cuentan con nuestro apoyo (...) todo lo demás, todo lo unilateral, son iniciativas absolutamente inútiles", ha dicho.
Un ucraniano, detenido en Italia a petición de Alemania por el sabotaje contra el gasoducto Nord Stream
En la mañana de este miércoles también se ha conocido la noticia de que un ucraniano ha sido detenido en Italia, por petición de Alemania, como uno de los sospechosos del sabotaje al gasoducto Nord Stream.
Es la primera en relación con el mediático caso, que dejó inutilizado uno de los gaseoductos y provocó graves daños en el segundo
Rusia ataca con fuerza a Ucrania durante la noche: 574 drones y 40 misiles
La Fuerza Aérea ucraniana ha anunciado este miércoles que Rusia atacó durante la noche con 574 drones y 40 misiles objetivos en todo el país, incluida la parte oeste, en un momento en el que los aliados occidentales debaten potenciales garantías de seguridad para Ucrania en el marco de unas futuras conversaciones de paz con Rusia.
El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, denunció que "en contra de todos los esfuerzos por poner fin a la guerra", Rusia ha atacado de manera masiva esta noche objetivos civiles y de la infraestructura energética.
El ataque masivo se produce cuando más están avanzando las negociaciones para poner fin al conflicto, tras las reuniones esta semana entre Trump y los líderes europeos, incluyendo a Zelenski, o la reunión bilateral entre el propio presidente de EE UU y Putin en Alaska el fin de semana pasado. Puedes leer la noticia completa pinchando en este enlace.
