Guerra de Ucrania, en directo: última hora del ataque de Rusia sobre Polonia y reacciones de EE.UU, la UE y la OTAN
Polonia derriba drones rusos y recibe apoyo aéreo de cazas F-35 de la OTAN
La guerra en Ucrania sigue escalando con nuevas implicaciones para los países vecinos. Esta madrugada, varios drones rusos atravesaron el espacio aéreo de Polonia, lo que obligó a la intervención de la defensa aérea polaca y de cazas F-35 aliados de la OTAN. Varsovia ha calificado el incidente como un "acto de agresión sin precedentes", mientras crecen las tensiones tras las recientes declaraciones del presidente polaco advirtiendo de que Vladimir Putin podría extender la guerra más allá de Ucrania.
Última hora de la guerra Ucrania y Rusia en directo
Se reabre el espacio aéreo comercial
Polonia ha restablecido las operaciones aéreas en los aeropuertos de Varsovia, Modlin y Rzeszow, mientras que el aeropuerto de Lublin permanece cerrado temporalmente, dijo un portavoz de la Agencia Polaca de Servicios de Navegación Aérea a la cadena de televisión TVN24. El espacio aéreo estaba cerrado anteriormente debido a acciones militares de aviones polacos y de la OTAN, pero estas operaciones ahora han terminado, según el comando operativo del ejército.
"Esta es la primera vez que drones rusos son derribados sobre el territorio de un país de la OTAN"
El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha iniciado una reunión extraordinaria de su gobierno. "En la primera parte asistirán los generales para proporcionar información precisa", anunció el primer ministro, quien afirmó que "esta es la primera vez que drones rusos son derribados sobre el territorio de un país de la OTAN. Todos nuestros aliados se toman la situación muy en serio. No hemos registrado víctimas. La búsqueda de los restos de los drones derribados continúa
El ministro de Defensa polaco: "Tenemos la situación bajo control"
El ministro de Defensa polaco agradeció a los pilotos y oficiales neerlandeses que apoyaron a Polonia durante la noche desde sus aviones de combate. "Tenemos la situación bajo control. Este momento requiere nuestra cooperación. Las personas más importantes del país han sido informadas desde el principio. Seguiremos haciéndolo", añadió. "Esta es una provocación a gran escala. Acabo de concluir nuevas conversaciones con los aliados. He informado a los ministros de Defensa de Gran Bretaña, Francia e Italia. Estoy en contacto con los ministros de defensa de Finlandia, Suecia, Letonia y Lituania, todos nuestros aliados. Mantenemos un contacto constante con toda la estructura de la OTAN", declaró Kosiniak-Kamysz.
Tusk: "El espacio aéreo polaco fue violado por un gran número de drones rusos"
El primer ministro polaco, Donald Tusk, en una declaración a la cadena X, dijo que durante la noche el espacio aéreo polaco fue violado por una gran cantidad de drones rusos.
Polonia derriba drones rusos en su territorio con apoyo de cazas F-35 de la OTAN
La guerra de Ucrania ha dado un salto preocupante esta madrugada al traspasar las fronteras del conflicto. Polonia denunció la entrada de más de una decena de drones rusos en su espacio aéreo durante un ataque masivo contra Ucrania, algunos de los cuales fueron derribados con apoyo de cazas F-35 de la OTAN. Varsovia ha calificado la incursión como un "acto de agresión sin precedentes", mientras crece la alarma en Europa tras las recientes advertencias de que Moscú podría extender su ofensiva más allá del territorio ucraniano.
