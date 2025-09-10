Guerra de Ucrania, en directo: última hora del ataque de Rusia sobre Polonia y reacciones de EE.UU, la UE y la OTAN

El ministro de Defensa polaco agradeció a los pilotos y oficiales neerlandeses que apoyaron a Polonia durante la noche desde sus aviones de combate. "Tenemos la situación bajo control. Este momento requiere nuestra cooperación. Las personas más importantes del país han sido informadas desde el principio. Seguiremos haciéndolo", añadió. "Esta es una provocación a gran escala. Acabo de concluir nuevas conversaciones con los aliados. He informado a los ministros de Defensa de Gran Bretaña, Francia e Italia. Estoy en contacto con los ministros de defensa de Finlandia, Suecia, Letonia y Lituania, todos nuestros aliados. Mantenemos un contacto constante con toda la estructura de la OTAN", declaró Kosiniak-Kamysz.