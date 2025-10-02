La Hacienda italiana destapa 240.000 euros en negro de una empresa que gestionaba una red de contenido para adultos

La Guardia di Finanza (cuerpo policial italiano de carácter militar especializado en delitos fiscales y financieros) ha revelado una investigación exhaustiva sobre cuatro creadores de contenido digital en Trieste (ciudad portuaria del noreste de Italia), acusados de no declarar ingresos obtenidos a través de plataformas online de entretenimiento para adultos. Según la información difundida, los implicados utilizaron distintas plataformas para monetizar fotografías y vídeos, generando beneficios que no fueron reportados a la administración tributaria.

El operativo permitió identificar un total de 244.560 euros en ingresos no declarados, procedentes de suscripciones y ventas de material audiovisual exclusivo. Además, los investigadores detectaron otros 20.000 euros vinculados a la denominada “tassa etica”, un impuesto del 25% aplicado a profesionales del sector del entretenimiento para adultos que tampoco habría sido abonado.

La investigación, coordinada por la Fiscalía de Trieste, incluyó registros domiciliarios autorizados judicialmente, en los que se recopiló documentación detallada sobre los flujos económicos y la actividad digital de los creadores. Todo el material obtenido fue remitido a la Agenzia delle Entrate, la agencia tributaria italiana, para continuar con los procedimientos administrativos y fiscales correspondientes.

El caso, que todavía se encuentra en fase preliminar, pone de manifiesto la creciente atención de las autoridades fiscales hacia la economía digital, un sector en expansión donde proliferan nuevas formas de monetización. El cuerpo policial italiano subrayó que este tipo de verificaciones se intensificarán, especialmente en ámbitos como las plataformas de suscripción privada, con el objetivo de garantizar la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Por ahora, no se han revelado las identidades de los investigados. El procedimiento sigue abierto, aunque las autoridades ya han advertido que este tipo de controles se reforzará en sectores vinculados al entretenimiento para adultos, un mercado en plena expansión en Europa.