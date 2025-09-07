Hallan muerto a un soldado canadiense desaparecido el viernes en Letonia

Un soldado canadiense, cuya desaparición fue reportada este viernes, fue encontrado sin vida en Letonia, según el anuncio oficial de las fuerzas armadas canadienses. George Hohl, un suboficial del 408º Escuadrón Táctico de Helicópteros, había sido visto por última vez en la base militar de Adazi, cerca de Riga.

Las autoridades militares canadienses han iniciado una investigación en colaboración con las autoridades letonas para comprender las circunstancias del fallecimiento. Por el momento, no se han proporcionado detalles específicos sobre la causa de la muerte o las condiciones del hallazgo.

George Hohl era un militar profesional con casi dos décadas de servicio, integrado en la contribución canadiense a la presencia aliada en el Báltico. El comunicado oficial destaca la cooperación entre los cuerpos de seguridad para realizar una investigación y recopilar información relevante.

El despliegue canadiense en Letonia se enmarca en la operación Reassurance, una iniciativa de la OTAN destinada a fortalecer la seguridad en los países bálticos tras el incremento de las tensiones regionales. Aproximadamente 1.500 soldados canadienses están estacionados en el país desde 2017, con un objetivo declarado de disuasión y apoyo a los aliados.