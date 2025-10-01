Hamás, dispuesto a rechazar el plan de paz de Trump porque "sirve a los intereses de Israel e ignora a Palestina"

A falta de una declaración oficial, la organización islamista Hamás habría expresado su rechazo al plan de paz impulsado Donald Trump con 20 puntos propuesto para poner fin a la guerra en la Franja y asegurar así la liberación de los 48 rehenes (solo 20 de ellos están vivos) que aún permanecen en manos del grupo terrorista. La cadena BBC ha citado un alto funcionario de Hamás que señaló que la iniciativa "sirve a los intereses de Israel" e "ignora a los del pueblo palestino". Entre las condiciones del plan se incluye la entrega de armas y la aceptación de una Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza, puntos que la organización ha descartado categóricamente.

Este reporte contrasta con la información difundida por CBS el martes, que aseguraba que Hamas y otras facciones palestinas consideraban aceptar la propuesta y que el grupo la estaba revisando "de manera responsable". La cadena británica, sin embargo, insistió en que el liderazgo de Hamas, tanto dentro como fuera de Gaza, continúa evaluando el documento sin una decisión definitiva.

Otro de los aspectos que Hamas rechaza es la liberación inmediata de los rehenes restantes, lo que la BBC describió como la pérdida de su principal "ficha de negociación".

En paralelo, el portavoz de la Yihad Islámica Palestina, Mohammed al-Haj Musa, declaró a Ultra Palestine que Hamás se reuniría con otras facciones para formular una respuesta conjunta. Subrayó que el plan "no compete únicamente a Hamas, sino a todo el pueblo palestino", e instó a la Autoridad Palestina a participar en un frente común.

Fuentes diplomáticas citadas por Axios indicaron que Qatar, Turquía y Egipto han instado a Hamas a aceptar la propuesta de Washington. El primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, transmitió a los líderes de la organización que este era "el mejor acuerdo posible" y que no habría condiciones más favorables.