"Han comido y se han ido": la dueña de una pizzería persigue a dos turistas tras haberse ido sin pagar su consumición en su restaurante en Italia

La historia de resistencia y comunidad emerge desde Civitanova Marche en Italia, un encantador rincón de la costa adriática italiana. Michela Malatini, dueña de la pizzería Ai Due Re, ha ganado reconocimiento por su determinación tras lograr rastrear y confrontar a dos turistas francesas que habían abandonado su establecimiento sin cancelar una cuenta de 44 euros por pizzas y Aperol spritz.

El suceso ha ocurrido cuando las dos turistas, después de disfrutar una cena sin reserva previa, han intentado escapar sin pagar. "En el momento de liquidar, se han levantado y caminado lentamente hacia la puerta", narró Malatini a medios locales. Las cámaras de vigilancia habían registrado la escena, proporcionando a la propietaria pruebas para su siguiente movimiento.

Ha ido hasta su alojamiento para entregarles la factura

Malatini ha publicado en Facebook una imagen de las mujeres, generando una rápida reacción de la comunidad que ha permitido localizarlas en su alojamiento vacacional. A primera hora de la mañana siguiente, se ha presentado en el apartamento y, al despertarlas, les ha entregado la factura. "Las mujeres han sido completamente colaboradoras y me han pagado sin protestar", ha declarado.

La empresaria ha destacado que su motivación iba más allá de lo económico. "No se trata solo del dinero; nos molesta ser estafados. Hoy todo se puede rastrear mediante vigilancia, así que no es sencillo escapar", ha explicado, revelando la frustración de los restauradores ante conductas irresponsables. Igualmente, la respuesta en redes sociales ha sido abrumadoramente positiva, aplaudiendo la inteligencia y coraje de Malatini en un contexto donde estos episodios se han vuelto frecuentes en la industria de la hospitalidad europea.