Un helicóptero se estrella en la isla de Borneo dejando siete personas desaparecidas

Un helicóptero se estrelló en una zona boscosa de la isla de Borneo, generando una situación crítica con un fallecido y siete personas desaparecidas. El siniestro ocurrió en el distrito de Tanahbumbu, en la región de South Kalimantan, tras perder contacto con el control aéreo minutos después de su despegue desde Kotabaru.

Las labores de recuperación han sido complejas, involucrando más de 200 efectivos entre policías, militares, agencias locales, residentes y voluntarios. El equipo de rescate ha realizado un amplio despliegue, utilizando cinco helicópteros para realizar barridos alternos en un área de aproximadamente 26 kilómetros cuadrados en Mantewe.

El fuselaje fue localizado tras tres días de intensa búsqueda, presentando signos evidentes de incendio. Los rescatistas han recuperado un cuerpo, ubicado a unos 100 metros de la aeronave, mientras que el director operativo de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia, Yudhi Bramantyo, ha enfatizado la necesidad de desmantelar la aeronave para confirmar el número total de víctimas.

Entre los ocupantes se encuentran tres extranjeros identificados: Mark Werren (Estados Unidos), Santa Kumar (India) y Claudine Quito (Brasil), junto con otros ciudadanos indonesios cuya identidad aún no ha sido revelada.

Las condiciones meteorológicas adversas y la poca luz diurna han complicado significativamente las operaciones de rescate. Las autoridades han advertido que, debido al estado calcinado de la aeronave, será imprescindible emplear equipos especializados para acceder al interior y completar la identificación de las víctimas.