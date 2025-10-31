Henrique Cymerman, periodista: "Ha llegado el momento de un compromiso salomónico entre Israel y Gaza"

La paz, aunque provisional, asoma en el histórico conflicto árabe-israelí. El reciente alto el fuego busca encauzar una solución a una guerra de décadas, reactivada tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023. Con motivo de la presentación de su nuevo libro, 'El enigma Israel: Una historia sorprendente' (Arzalia Ediciones), el veterano periodista y escritor Henrique Cymerman ha conversado con LA RAZÓN para arrojar luz sobre la historia de Israel y su papel en el contexto actual.

P: Afirma que el 7 de octubre de 2023 marcó un antes y un después para Israel. ¿Cómo cree que ese ataque transformó de manera permanente la identidad y la narrativa del país?

R: El 7 de octubre (7-O) marca un antes y un después, yo creo que para Oriente Medio, y me atrevería decir para el mundo, no solamente Israel. Creo que los israelíes nunca se imaginaban que algo así fuese posible. Tiene algo similar con el Holocausto, y es que es como una sombra que según te vas alejando de ella, va creciendo. El objetivo era aterrorizar, era obligar a los israelíes a hacer las maletas y a correr al aeropuerto internacional de Ben-Gurión y abandonar Israel.

Me recuerda en algunos indicios a lo que vi en la guerra contra el Estado Islámico. Estuve cuatro veces en Irak cubriendo la guerra, y vi, por ejemplo, como utilizaban niñas como esclavas sexuales, las vendían en los mercados, eran cosas que yo jamás había visto en mi vida, fue muy chocante para mí. No podía evitar ver a mi hija pequeña en la situación de estas niñas que han quedado afectadas para siempre.

Creo que lo mismo ocurre con los 251 israelíes que fueron secuestrados. Resistieron meses condiciones infrahumanas. El 7 de octubre rompe muchos récords en lo que puede ser el abrir las puertas de infierno, y el enseñar una falta de humanidad y una amenaza real no solamente a los judíos, a los israelíes, sino a todo el mundo libre. 80 años después del holocausto es impresionante que aún estemos en esta situación.

P: ¿Qué falló para que un ataque de ese calibre no fuera detectado a tiempo?

R:El fracaso no fue ni del ejército ni de los servicios de seguridad, el fracaso fue de los políticos. El gobierno, y especialmente el primer ministro, Benjamin Netanyahu, estaban convencidos de que Hamás estaba viviendo un proceso similar al que vivió Al-Fatah, el principal movimiento palestino en los años 90. Era un grupo terrorista en todos los efectos, pero algo ocurre, y terminan por reconocer el estado de Israel, Israel les reconoce a ellos, y se firman los acuerdos de Oslo en 1993.

Creo que Netanyahu pensaba que algo similar estaba ocurriendo con Hamás, y por eso él hacía que Hamás recibiese dinero de Qatar todos los meses y, por otro lado, permitía a decenas de miles de palestinos entrar en Israel y trabajar, pensando que teniendo trabajo la cosa se va a suavizar, y que Hamás se va a convertir en una especie de Gobierno que se preocupe por Gaza. Las fuerzas de seguridad advertían a Netanyahu que no era así, pero él decía 'yo sé mejor¡', y este fue el grave error.

Por eso, en mi opinión, llegará el día en que Netanyahu tendrá que crear una comisión de investigación nacional, aunque ganó la guerra en siete frentes, aunque hizo lo verdaderamente sorprendente, todo empieza con un pecado original, con la muerte de 1.200 personas en horas por la falta de protección en los servicios de seguridad y del ejército. Netanyahu o cualquier otro primer ministro tiene que asumir la responsabilidad.

P:¿Cree que Bejamin Netanyahu renunciará al cargo?

R: Yo creo que eso va a ocurrir en algún momento, creo que va a haber una investigación, ¿cuándo sucederá? No te lo puedo decir, pero yo veo que los principales responsables ya no están. Netanyahu es el último que ha quedado de todos ellos, y repito, aunque él hizo cosas fuera de serie después, eso quedará para la historia, él es responsable número uno de lo que ocurrió el 7 de octubre a nivel israelí.

P:¿Cree que la solución de los dos estados sigue siendo viable dado el contexto actual?

R: Creo que aún es factible, por un motivo muy concreto, porque no hay una alternativa mejor. Las alternativas que existen son dos: mantener la situación actual -y eso es otro 7 de octubre a la vuelta de la esquina-, o crear un solo Estado, que sobre el papel es algo maravilloso, pero créeme, un Estado multicultural, musulmán, cristiano, judío es una guerra civil eterna, por eso yo creo que la solución menos mala es esa, repartir. Lo que podría ya haber ocurrido en 1947 cuando Israel acepta la partición propuesta por Naciones Unidas y Palestina lo rechaza.

Podrían ya tener un Estado desde entonces, hubo luego cuatro momentos más, dos de ellos los cubrí como periodista en Camp David en 2000 y luego en 2008, en que un Estado Palestino estuvo sobre la mesa, y lo rechazaron, porque son maximalistas, porque quieren o todo o nada, y eso es un grave error, yo creo que llegó el momento de un compromiso salomónico, en el que todos van a estar insatisfechos (...) pero al final permitirá que todos estén vivos, no seguir este baño de sangre que estamos viviendo .

P: ¿Será una solución que veamos a corto plazo?

R: No. Ahora hay israelíes que creen que un Estado Palestino es un premio a Hamás, y es lo último que queríamos conseguir. Pero en el Plan Trump, que es clave para el día de después en Gaza, el punto 19 habla un Estado Palestino, pero no inmediato, hay que construirlo, y depende de una cosa básica: la seguridad.

Si los palestinos consiguen crear un Estado en el que quede claro que hay democracia, y que en ese Estado no hay peligro de que un grupo islamista radical se apodere del gobierno y ataque Israel, yo creo que no es imposible que eso ocurra en los próximos años, pero hay que ayudar a los palestinos a construir este Estado. Eso no se hace con declaraciones vacías de apoyo a la creación de un Estado, se hace con hechos y no con flotillas, que son algo que sirve a los intereses de políticos mediocres que quieren ganar votos.

P:¿Cómo valora el rumbo de España respecto a Israel?

R: Como alguien muy vinculado a España, siento un profundo dolor cuando veo las manifestaciones antisemitas en las que se pide eliminar el Estado de Israel, o cuando veo grupos vinculados a Hamás manifestándose en el centro de Madrid. Eso en una democracia en 2025 es inaceptable. De esta forma, España está perdiendo su lugar alrededor de la mesa. En este momento, en la frontera entre Israel y Gaza se está forjando una coalición internacional que intenta dar un futuro distinto, y conducir a acuerdos de paz, España estará fuera. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuvo en Egipto, e intentó de alguna manera apoyar a estar coalición, propuso que soldados españoles estén en la fuerza multinacional de Gaza, pero tiene que reanudar el diálogo con Israel, y tiene que aceptar al Gobierno democráticamente elegido en Israel. No puede ser demócrata cuando te conviene y no serlo cuando te deja de convenir, porque hay un líder elegido en elecciones que no te gusta.

España está ayudando a intentar boicotear a Israel. En acontecimientos deportivos, los deportistas israelíes que han venido a España últimamente se han sentido coaccionados, amenazados en los estadios, y no puede ser que gente grite en el corazón de la democracia española que hay que eliminar el Estado de Israel y que el Gobierno lo permita, o que el Gobierno esté intentando echar a Israel de eventos internacionales como Eurovisión. España no puede esperar tener un papel en Oriente Medio, cuando esa es su política y su estrategia, por lo tanto, yo invito al gobierno español, sea el que sea, el actual o el futuro, a volver a rectificar.

P: ¿Cuál cree que el papel de las nuevas generaciones en el conflicto árabe-israelí?

R: En las universidades pregunto a los estudiantes cómo se informan sobre el conflicto. Todos me contestan que a través de TikTok y me estremezco, porque TikTok son vídeos de 15 a 60 segundos para explicar el conflicto más antiguo y complejo de la historia de la humanidad. Esa no es la forma de saber lo que allí está ocurriendo. Hay que ir un poquito más lejos, creo que tenemos que educar más, tenemos que llegar a las redes sociales.

Creo que Israel renunció a esta guerra mediática, se concentró en las batallas militares. No se pueden ganar guerras sin llevar a cabo la continuación, que tiene que ser la lucha diplomática por obtener logros, por traer la paz. Lo que espero es que el Gobierno actual, o el próximo en Israel, se ocupe de traducir estos logros militares en logros diplomáticos en el proceso de paz. Si no, la sangre de judíos y palestinos habrá sido derramada en vano.

P: ¿Qué opina del Plan Trump? ¿Cree que contribuirá a una solución definitiva?

R: Llevamos 100 años de conflicto porque hay grupos como Hamás que no aceptan la existencia de Israel, y mientras haya radicales de este tipo será imposible llegar a un acuerdo. Creo que la única forma que existe de llegar a la paz, y va a ser un proceso largo, es involucrar el mundo árabe, que hoy en día tiene intereses conjuntamente de estabilizar la región, y utilizarlos como palanca para llevar a los Palestinos a aceptar un acuerdo salomónico,

En primer lugar aceptar que Israel es un hecho, casi 80 años después de su independencia y que va a estar allí, que no se va a ningún lado. También digo a los israelíes con los que hablo que los palestinos no van a ir ningún lugar, tendréis que encontrar la forma de encontrar un acuerdo. Creo que eso se puede hacer solamente de una forma, aislando los radicales y haciendo coaliciones entre aquellos que están dispuestos aceptarse mutuamente.

El Plan Trump es un buen principio, y creo que en estos próximos años vamos a ver cambios importantes en Oriente Medio. Creo que es increíble que el Gobierno más a la derecha de la historia de Israel haya firmado ese documento y que no haya caído. Al mismo tiempo, vemos que hoy la clave de todo del Plan Trump es la coalición que él creó con las potencias árabes y musulmanas que van a estar dentro de Gaza para intentar resolver el problema.

P: En su opinión, ¿qué escenario es más probable para 2048, cuando Israel cumpla cien años: un Estado más aislado o un actor plenamente integrado?

R: Creo que vamos a ver una integración gradual de Israel en Oriente Medio. Creo que vamos a ver acuerdos históricos en los próximos años, no hay que esperar a 2048. El Israel de 2048 va a ser un país fascinante, un país con mucha densidad de población, creo que va a haber una inmigración muy importante de judíos de todo el mundo hacia Israel debido al antisemitismo que se vive en este momento, vamos a ver cientos de miles de judíos de todo el mundo emigrando hacia Israel, creo que Israel es un territorio pequeño, pero aún tiene terreno para crear nuevas ciudades y crear nuevos centros, especialmente en el desierto, en el Néguev, será un país que si hoy ya es la 'Star-Up Nation', irá más lejos. Espero que en 2048 sea un centro tecnológico, científico, que pueda desarrollar muchas cosas más, e invertir menos en las armas y en la defensa.