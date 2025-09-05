El hijo de Donald y Melania Trump pospone ir a la universidad para trabajar con su madre en proyectos con IA

Melania Trump ha presedido una reunión crucial del White House Task Force on AI Education en la Casa Blanca, donde la secretaria de Educación, Linda McMahon, ha realizado una inesperada declaración sobre Barron Trump. Durante el encuentro, McMahon ha sugerido que el joven de 19 años podría estar colaborando en las iniciativas de inteligencia artificial impulsadas por la primera dama, quien ha respondido con una sonrisa enigmática.

El evento se ha desarrollado después de que el presidente firmara un decreto ejecutivo destinado a impulsar el aprendizaje de la inteligencia artificial en las instituciones educativas estadounidenses, marcando un momento significativo para la agenda tecnológica de la administración. Linda McMahon se ha dirigido directamente a Melania con un comentario que ha generado expectación: "Apuesto a que Barron te está ayudando un poco con esto". La primera dama, por su parte, ha defendido la importancia estratégica de la inteligencia artificial, afirmando que "representará la categoría de crecimiento más grande en nuestra nación".

De nuevo bajo el foco mediático

Los padres de Barron han manifestado en múltiples ocasiones su admiración por las capacidades tecnológicas de su hijo. Donald Trump, en una entrevista con Fox News, ha destacado la "aptitud increíble" de Barron para la tecnología, describiendo cómo el joven manejaba dispositivos electrónicos con sorprendente destreza. Durante la campaña presidencial, Barron fue considerado un recurso valioso para conectar con audiencias más jóvenes, aprovechando su natural comprensión de las tecnologías digitales. Su padre lo describió como "un chico muy inteligente" con habilidades informáticas sobresalientes.

Existen dudas persistentes sobre la situación académica de Barron en la Universidad de Nueva York. Algunos informes, como el denominado #ShuterScoop, sugieren que su presencia en el campus es prácticamente inexistente, siendo descrito como un "fantasma" por algunos testigos. Fuentes cercanas indican que Melania mantiene una vigilancia constante sobre su hijo, preocupada por posibles amenazas o persecuciones. Sin embargo, no se han proporcionado pruebas concretas sobre su actividad académica o su colaboración en los proyectos de inteligencia artificial.