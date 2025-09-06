Un hipopótamo vuelca una barca en Costa de Marfil y deja a once desaparecidos, entre ellos a un bebé

Un devastador accidente acuático ha conmocionado a Costa de Marfil. Un hipopótamo provocó el vuelco de una piroga en el río Sassandra, en las cercanías de la localidad de Buyo, dejando once personas desaparecidas, entre ellas un bebé. El suceso fue confirmado por la ministra de Solidaridad, Myss Belmonde Dogo, quien expresó su “profunda tristeza” por la tragedia.

Tres ocupantes lograron sobrevivir al incidente, mientras que el resto de los pasajeros continúa desaparecido. Las autoridades locales han desplegado operativos de búsqueda a lo largo del río y sus orillas, con la esperanza de encontrar a las víctimas.

Las autoridades regionales y de protección civil han intensificado las labores de rastreo y han instado a la población a extremar precauciones al navegar o transitar por zonas ribereñas. El gobierno ha reiterado su compromiso de reforzar la seguridad en los medios de transporte fluvial y mejorar la vigilancia en áreas de alto riesgo por presencia de fauna salvaje.

Peligros de la fauna acuática

El accidente pone de relieve los riesgos que representa la fauna salvaje en zonas fluviales. Según un estudio académico marfileño de 2022, el hipopótamo es la especie más implicada en incidentes con humanos, responsable de numerosas muertes y heridas. Se estima que unos 500 ejemplares habitan el sur del país, especialmente en los ríos Sassandra y Bandama.