Una historia de película: rescatan a un hombre de 46 años que llevaba dos días atrapado detrás de una cascada

Un hombre de Long Beach, California, fue rescatado tras pasar dos días atrapado detrás de una cascada en el área de Seven Teacups, en el Bosque Nacional Sequoia. Ryan Wardwell, de 46 años, había planeado descender por las cascadas el 10 de agosto, pero las fuertes corrientes lo empujaron fuera de sus cuerdas, dejándolo atrapado en una cueva detrás de la caída de agua.

El 11 de agosto, al no regresar a su vehículo, sus amigos alertaron a las autoridades, quienes iniciaron una búsqueda utilizando tecnología infrarroja y aeronaves. El terreno accidentado y la falta de visibilidad dificultaron la operación, pero el 12 de agosto, un dron localizó a Wardwell en la cueva, consciente pero exhausto.

Un equipo de rescate de la Patrulla de Carreteras de California utilizó un helicóptero para izar a Wardwell y sacarlo a salvo. Aunque sufrió deshidratación y lesiones menores, fue reunido con su familia.

Las autoridades destacaron que Wardwell, a pesar de ser un experimentado escalador, subestimó la fuerza de las corrientes en el área, conocida como "el tazón del inodoro", donde tres personas habían muerto el año anterior.