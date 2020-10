Hollande y Merkel deciden hoy juntos si van a la cumbre de Minsk

El presidente francés, François Hollande, conversará esta mañana por teléfono con la canciller alemana, Angela Merkel, para decidir si van a Minsk, señaló hoy el jefe de la diplomacia francesa, Laurent Fabius, quien dijo que la celebración de esa cumbre sobre Ucrania en la capital bielorrusa es "muy probable", aunque hay problemas.

En la conversación telefónica que van a mantener Hollande y Merkel "se decidirá si se va a Minsk o no, aunque creo que se va a decidir que se va", explicó Fabius en una entrevista a la emisora pública de radio "France Inter".

Señaló que tal y como está ahora la negociación, tras los últimos contactos mantenidos ayer, "quedan no pocos problemas por resolver", y en cualquier caso insistió en que las conversaciones en Minsk "van a ser decisivas"puesto que "es la paz lo que está en juego".

El ministro francés explicó que los dos principales objetivos son lograr un compromiso y "que no sea sólo un acuerdo de papel, sino que se traduzca sobre el terreno", a diferencia con lo que ocurrió con el del pasado mes de septiembre.

Sobre la cuestión de armar a Ucrania, reiteró que "no está en nuestros planes"porque "no creemos que sea la solución", y también que Ucrania no tiene intención de entrar en la OTAN.

Preguntado sobre si tiene confianza en el presidente ruso, Vladimir Putin, respondió que la cuestión en una negociación no es esa sino "que la otra parte no te pueda engañar".

Y añadió que las sanciones internacionales están teniendo un coste económico muy alto para Moscú que además "ha perdido mucho crédito internacional".

Entre los problemas que quedan por resolver, Fabius citó el del estatuto de los territorios del este de Ucrania, puesto que Kiev sólo acepta una descentralización, mientras los independentistas quieren ir más lejos.

Para Francia, "la integridad de Ucrania se tiene que preservar", pero al mismo tiempo hay que conceder "un cierto grado de descentralización".

Otro asunto pendiente es "la garantía de la frontera"a la que los rusos ponen "una serie de condiciones", comentó el jefe de la diplomacia francesa que si se desaprovecha esta negociación "de la última oportunidad (...) vamos cada vez más a la guerra".