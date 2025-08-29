Un hombre de 102 años logra el récord Guinness de ser la persona más anciana en escalar el monte Fuji

Kokichi Akuzawa, nacido en 1923, se ha convertido en la persona más longeva en alcanzar la cima del Monte Fuji, según los registros de Guinness World Records. Con 102 años, logró llegar a la cumbre del volcán más alto de Japón el pasado 5 de agosto.

Este hito es el resultado de años de dedicación: Akuzawa practicaba senderismo casi todas las semanas. 'Han pasado seis años desde la última vez que subí', declaró con naturalidad, recordando la ascensión que realizó a los 96 años, cuando también alcanzó la cima.

La ruta de la perseverancia

La preparación de Akuzawa fue meticulosa y estratégica. Eligió el Sendero Yoshida, la ruta más accesible, que normalmente requiere unas seis horas para un escalador promedio. Sin embargo, él adaptó su travesía dividiéndola en tres días, una decisión sabia que le permitió aclimatarse y conservar su energía. Su hija Yukiko, de 75 años, confirmó que, a pesar de las preocupaciones familiares, la determinación de su padre era inquebrantable.

La preparación para esta hazaña no fue sencilla. Tras superar varios desafíos de salud —caídas, una grave infección por herpes zóster y una hospitalización por insuficiencia cardíaca—, se decidió a intentarlo de nuevo. Fue precisamente en el momento más crítico, cuando Akuzawa estaba al borde del agotamiento, que su otra hija, Motoe, se convirtió en su principal fuente de motivación, animándolo a avanzar "un paso a la vez".

A pesar del cansancio y de las condiciones cada vez más duras cerca de la cima —con aire más fino y temperaturas más bajas—, Akuzawa alcanzó los 3 776 metros del Monte Fuji la mañana del 5 de agosto. Su récord supera logros anteriores: en 1986, Teiichi Igarashi llegó a la cumbre con 99 años, y en 1994, Ichijiro Araya lo hizo con 100 años y 258 días. Además, en 2022, Akuzawa ya había marcado otro hito personal al escalar el monte Nabewariyama para celebrar su 99 cumpleaños.