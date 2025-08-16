Un hombre de 42 años es asesinado a tiros mientras hacía un directo por Facebook en EE UU

Un hombre de 42 años fue asesinado a tiros mientras se preparaba para transmitir en directo desde su vehículo, estacionado en una calle del barrio de Austin, al oeste de Chicago. EE UU. La víctima, que había encendido su cámara para iniciar una transmisión en Facebook, no imaginaba que los últimos segundos de su vida quedarían registrados en tiempo real ante miles de espectadores.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 18:00 horas del miércoles, en una zona transitada y a escasos metros de una comisaría de policía, lo que ha despertado críticas sobre la capacidad de respuesta de las autoridades. Kevin Watson, la víctima, se encontraba dentro de su coche cuando un vehículo se aproximó lentamente. En cuestión de segundos, alguien desde el interior del automóvil abrió fuego.

En el video, que ha superado los dos millones de visualizaciones en menos de 48 horas, se observa cómo Watson levanta las manos en un gesto de rendición, intentando protegerse. Sin embargo, una de las balas lo impactó directamente en el pecho, provocando el caos entre quienes seguían la transmisión en vivo.

Tras el ataque, Watson fue trasladado de urgencia al Hospital Mount Sinai por testigos que se encontraban en la zona. A pesar de los esfuerzos médicos, fue declarado muerto poco después de su ingreso. La policía de Chicago ha confirmado que el agresor actuó desde otro vehículo, pero aún no ha revelado detalles sobre el móvil del crimen ni sobre posibles sospechosos. La falta de información ha generado incertidumbre y temor entre los vecinos, mientras la familia de Watson exige respuestas y justicia. El caso ha sido asignado a la unidad de homicidios, que continúa revisando las imágenes del video y recopilando testimonios para esclarecer lo ocurrido.