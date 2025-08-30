Un hombre agrede sexualmente en solo 15 minutos a dos mujeres en plena calle

David Robson, de 29 años, ha sido formalmente acusado de agresión sexual e intento de secuestro tras protagonizar dos ataques consecutivos en la madrugada del jueves en Barrack Road, una transitada vía del barrio de Fenham, en Newcastle.

Los hechos, ocurridos con apenas 15 minutos de diferencia, han generado una ola de indignación y temor en la comunidad, que hasta ahora no había sido escenario de incidentes de esta magnitud.

El primero de los ataques fue interrumpido por un transeúnte que, al percatarse de la situación, logró evitar que el agresor continuara con la agresión, lo que permitió a la víctima recibir atención médica y denunciar el hecho.

El segundo incidente fue descubierto poco después, cuando otra mujer fue hallada en estado de shock tras haber sido atacada en circunstancias similares.

Ambas víctimas están siendo atendidas por profesionales especializados en trauma psicológico, mientras la policía ha desplegado un operativo intensivo para esclarecer los hechos. Las autoridades han confirmado que se están revisando todas las grabaciones de seguridad de la zona para reconstruir los movimientos del sospechoso.

El Detective Jefe Inspector Chris Deavin ha calificado el caso como prioritario y ha reforzado la presencia policial en el área, al tiempo que ha pedido colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda ser relevante en la investigación.