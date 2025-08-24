Un hombre en Los Ángeles se para a echar gasolina en plena persecución con la policía y aun así consigue escapar

La noche del viernes 22 de agosto en Los Ángeles, EE UU, fue testigo de una escena que parece sacada de una película de acción, pero ocurrió en tiempo real. Un hombre al volante de un sedán Infiniti azul robado protagonizó una persecución policial que dejó a todos boquiabiertos: en plena huida, se detuvo tranquilamente a cargar gasolina… y logró escapar.

Las imágenes aéreas captadas por KABC-TV muestran el momento surrealista en que el sospechoso se detiene en una estación Shell sobre la avenida Wilshire, en pleno centro de la ciudad. Con el helicóptero sobrevolando y un oficial de motocicleta a escasos metros, el hombre cubre su rostro con la camisa mientras reposta, moviéndose con nerviosismo alrededor del vehículo.

Antes de detenerse, el sospechoso había alcanzado velocidades cercanas a los 160 km/h, realizando maniobras temerarias entre el tráfico urbano. La policía, preocupada por la seguridad pública, suspendió momentáneamente la persecución terrestre, lo que permitió al conductor aprovechar ese margen para detenerse y repostar.

Tras llenar el tanque, el hombre reinició su huida, chocó contra un farol cercano y abandonó el vehículo. Luego, escapó corriendo bajo el puente de la autopista 10, perdiéndose de la vista de las autoridades.