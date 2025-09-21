Un hombre armado es arrestado en el recinto donde se celebrará el funeral de Charlie Kirk

Un hombre armado, identificado como Joshua Runkles, fue detenido en el State Farm Stadium de Arizona, el mismo lugar donde se celebrará el funeral de Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA (TPUSA). El arresto tuvo lugar cuando las autoridades lo sorprendieron portando un arma de fuego, un cuchillo y credenciales policiales caducadas.

Según informó TPUSA, Runkles estaba realizando una inspección de seguridad a petición de un invitado VIP y no representaba una amenaza directa para el evento. La organización, sin embargo, admitió que el hombre no coordinó adecuadamente con el equipo de seguridad ni con el Servicio Secreto de Estados Unidos, que supervisa la seguridad del funeral.

El funeral de Charlie Kirk, designado por el Departamento de Seguridad Nacional como un evento de máxima relevancia, se espera que reúna a más de 100.000 asistentes, entre ellos el presidente Donald Trump y otras personalidades del ámbito político y social. El nivel de seguridad ha sido catalogado como extraordinario, dado el perfil del acto y el contexto político que rodea la figura de Kirk.

Runkles, un exoficial adjunto del condado de Idaho que contaba con licencia para porte oculto, fue acusado de hacerse pasar por oficial de policía y de intrusión con arma en un lugar restringido. Tras ser presentado ante las autoridades judiciales, fue liberado bajo fianza, aunque el caso sigue en investigación.

La organización TPUSA emitió un comunicado en el que subrayó que, pese a no considerar que existiera una intención maliciosa, este tipo de incidentes demuestran la necesidad de mantener protocolos estrictos de coordinación y seguridad.