Un hombre entra en las oficinas del ICE en Dallas con un supuesto detonador en el reloj y amenaza con hacer estallar una bomba

Las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, EE UU; vivieron momentos de máxima tensión cuando un hombre irrumpió en el edificio afirmando tener una bomba. El individuo, identificado como Bratton Dean Wilkinson, de 36 años, portaba una mochila sospechosa y mostró un reloj que, según él, funcionaba como detonador. Su actitud alterada y sus declaraciones alarmantes provocaron el pánico inmediato entre el personal presente, que fue evacuado o confinado según los protocolos de seguridad.

El incidente ocurrió a las 18:37 horas del 29 de agosto y generó una respuesta de emergencia fulminante. El guardia de seguridad del edificio, al percatarse de la amenaza, alertó al 911, lo que activó un operativo policial coordinado entre las fuerzas locales y federales. Se desplegaron unidades especializadas en explosivos, se acordonó el perímetro y se suspendieron temporalmente las actividades en el edificio. El protocolo incluyó el confinamiento de los trabajadores en zonas seguras, mientras los agentes evaluaban la veracidad de la amenaza.

La situación fue controlada a las 19:19 horas, tras una inspección minuciosa de la mochila y del supuesto dispositivo en la muñeca del sospechoso. No se encontraron explosivos ni materiales peligrosos, pero el nivel de alarma generado obligó a mantener el operativo hasta descartar cualquier riesgo. Afortunadamente, no se registraron heridos ni daños materiales, aunque el impacto psicológico en los empleados fue considerable.

Tras su detención, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que no existía una amenaza real, pero que Wilkinson será procesado por cargos graves. Fue trasladado a la cárcel del condado de Dallas y se enfrenta a acusaciones por amenazas terroristas, alteración del orden público y posible obstrucción de funciones gubernamentales. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar los motivos del individuo, que podría enfrentar penas severas si se confirma la intencionalidad de generar pánico en una instalación federal.