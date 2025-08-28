Un hombre estadounidense termina condenado a prisión por fingir su propia muerte

Ryan Borgwardt, un residente de Wisconsin, Estados Unidos, protagonizó un elaborado plan para fingir su propia muerte por ahogamiento en agosto de 2024 tras un accidente de kayak. Ryan Borgwardt, un padre de 45 años, fue sentenciado este martes a 89 días de prisión, según informó el medio Associated Press.

En aquella tarde en la que elaboró su farsa, Borgwardt deliberadamente volcó su kayak en el lago Green, desechando sus identificaciones en el agua y utilizando una balsa inflable previamente preparada para nadar hacia la orilla. Tras ello, recorrió 70 kilómetros en bicicleta eléctrica hasta Madison, para luego emprender un viaje internacional que lo llevaría a Toronto, París y finalmente a Georgia.

Una mentira incitada por el amor

La desaparición provocó una búsqueda exhaustiva de 58 días, durante la cual las autoridades inicialmente creyeron que Borgwardt había muerto ahogado. Sin embargo, su contacto con una mujer de origen uzbeko y la obtención de un nuevo pasaporte despertaron las sospechas de los investigadores.

Su motivación resultó ser una relación con una mujer extranjera, dejando atrás a su esposa y tres hijos. El juez Mark Slate lo condenó a 89 días de prisión y lo obligó a pagar 30,000 dólares por los costos de investigación.

El abogado de Borgwardt, Erik Johnson, intentó minimizar el impacto, señalando el arrepentimiento de su cliente. No obstante, el daño ya estaba hecho: su esposa solicitó inmediatamente el divorcio tras su regreso.