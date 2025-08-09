Un hombre mata a su expareja, huye y es abatido a tiros por la policía en Francia

En la madrugada del 9 de agosto de 2025, un dramático evento de violencia sacudió la tranquila localidad de Saint-Jouan-des-Guérets, ubicada en Ille-et-Vilaine, cerca de Saint-Malo, Francia. Un hombre de 38 años ha perpetrado un acto criminal que terminaría con la vida de su ex-compañera y su propia muerte a manos de las fuerzas del orden. Tras una discusión que ha escalado rápidamente, el agresor ha propinado un mortal cuchillazo en el cuello de su ex-pareja, consumando el acto en presencia de sus dos hijas, de 15 y 17 años.

La huida del agresor lo ha llevado a su domicilio en Taden, ubicado a 20 kilómetros de distancia. Armado con una machete, ha desafiado a los gendarmes que lo perseguían, generando una situación de alto riesgo y tensión. A pesar de los intentos de neutralizarlo mediante una pistola eléctrica, su amenazante avance ha obligado a uno de los oficiales a hacer uso de su arma de fuego.

El hombre, con un historial conocido de violencia doméstica, representaba un peligro inminente. Los tres disparos que ha recibido en el abdomen resultaron fatales, poniendo fin a una persecución que reflejaba la determinación de las autoridades de proteger a la ciudadanía.

Se ha solicitado soporte psicológico para sus dos hijas tras presenciar el suceso

El Parquet de Saint-Malo ha iniciado una investigación exhaustiva sobre el caso, revelando datos estremecedores. En 2023, Francia ha contabilizado 96 mujeres asesinadas por violencia de pareja, una cifra que, aunque ligeramente reducida, evidencia una problemática social profundamente arraigada. Las organizaciones contra la violencia de género han alzado su voz, reclamando mayor sensibilización, recursos y protocolos de intervención. Adicionalmente, las dos jóvenes que presenciaron el feminicidio requieren un acompañamiento psicológico especializado.