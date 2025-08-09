Hombre en pañal y chupete arrestado por pedirle a niñas de 11 años que lo cambiaran

Un hombre de 45 años identificado como Wesley Worl fue arrestado tras acosar a dos menores cerca de una escuela primaria en Tyler, Texas, Estados Unidos, según informaron las autoridades locales.

El incidente ocurrió el 29 de julio cuando las niñas de 11 años paseaban en bicicleta por los alrededores de la Andy Woods Elementary School. Testigos relataron que Worl se acercó a las menores vestido únicamente con un pañal y un chupete colgando del cuello, mientras les gritaba frases como "¡Goo-goo ga-ga! Necesito que me cambien el pañal". Las afectadas, visiblemente alteradas por el encuentro, huyeron del lugar y buscaron refugio con un adulto conocido, cuyo hijo logró anotar parcialmente la matrícula del vehículo del sospechoso, información que resultó crucial para la investigación.

Tras una investigación de nueve días, los agentes localizaron y detuvieron a Worl en su lugar de trabajo el 7 de agosto. Al revisar sus antecedentes, descubrieron que el individuo tenía un historial de conductas inapropiadas hacia menores de entre 8 y 12 años, además de padecer una parafilia relacionada con el uso de pañales en espacios públicos.

Actualmente el acusado enfrenta cargos por solicitación a un menor y allanamiento criminal, y se encuentra recluido en la cárcel del condado de Smith mientras espera su audiencia judicial.

Las autoridades no descartan que pueda estar vinculado a otros casos similares y han instado a la población a mantenerse alerta y reportar cualquier comportamiento sospechoso en las inmediaciones de centros educativos.