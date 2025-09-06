Un hombre salva a su mujer en Florida del brutal ataque de un caimán de 2,4 metros de largo: "Es mi héroe"

Amber Perren, una optometrista de 27 años, vivió una experiencia aterradora cuando un caimán de gran tamaño la atacó mientras se encontraba en el río St. Lucie en Florida, EE UU. El encuentro con el tremendo animal de 2,4 metros se convirtió rápidamente en una lucha por la supervivencia.

El ataque ocurrió cuando Perren nadaba junto a su esposo Kelby y su perro Poncho. Repentinamente, el reptil la agarró y la arrastró bajo el agua, iniciando un violento forcejeo.

Un rescate heroico

Kelby no dudó ni un segundo cuando escuchó los gritos de su esposa. Se lanzó al agua en un intento desesperado por liberar a Amber del caimán. "La sacudí, el caimán tiró, yo tiro todavía más fuerte de ella y se soltó", narró posteriormente a la cadena WPTV.

El caimán le fracturó ambos huesos del antebrazo y le seccionó la arteria radial, dejando su mano derecha prácticamente inutilizada. Tras un rescate dramático, Amber fue trasladada en helicóptero a un centro de traumatología en Fort Pierce. "Sigo diciendo que es mi héroe y que me salvó", declaró sobre su esposo la optometrista tras el incidente.

Un largo proceso de recuperación

La mujer ha sido sometida a cinco operaciones y múltiples injertos de piel. Actualmente lucha contra el síndrome compartimental, una complicación que afecta su brazo.

Ha adaptado su consulta de oftalmología para poder trabajar con su mano izquierda, manteniendo su compromiso profesional. Aunque presenta entumecimiento y pérdida de sensibilidad, mantiene la esperanza de poder recuperarse poco a poco de futuras rehabilitaciones.

"Si esto nos enseñó algo, es lo rápido que puede cambiar tu vida en cuestión de segundos", declaró Perren. Su mensaje es un llamado a disfrutar la vida con precaución, pero sin miedo. El caimán fue capturado posteriormente, y como detalle sorprendente, Amber planea montar su cráneo en su consulta, un recordatorio de su historia.