Horror en India: hallan a un recién nacido abandonado con una piedra en la boca y pegamento en los labios para silenciarlo

Entre piedras y basura, en una escena que heló la sangre de los aldeanos de Bhilwara, en Rajastán, India, fue encontrado un bebé recién nacido al que intentaron silenciar de la forma más cruel. El pequeño tenía una piedra en la boca y los labios pegados con adhesivo, aparentemente dado por muerto.

Fue un pastor de ganado quien lo descubrió el martes, al percatarse de algo extraño entre las rocas. Con la ayuda de los vecinos logró retirarle la piedra y, de inmediato, el niño comenzó a llorar, demostrando que seguía con vida. La comunidad reaccionó de forma urgente y lo trasladó al Hospital Gubernamental de Bijolia.

Los médicos confirmaron que el bebé tenía entre 15 y 20 días y que, además de la boca, presentaba restos de pegamento en los muslos. Ahora permanece bajo supervisión médica, mientras la policía investiga quiénes podrían ser los responsables de un abandono tan violento.

Una tragedia que se repite

Las autoridades sospechan que la intención era silenciar al niño para evitar llamar la atención, por lo que se están revisando los registros de partos recientes en hospitales de la zona y se interroga a los vecinos. Este caso no es aislado: en lo que va del año se han registrado otros episodios de abandono infantil en distintas regiones de India, desde bebés dejados en arbustos o desagües hasta recién nacidos abandonados frente a orfanatos. Cada hallazgo reabre el debate sobre las causas sociales, económicas y culturales que empujan a algunos padres a tomar decisiones tan desesperadas y dolorosas.