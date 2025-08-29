La humillante alternativa que dio a los pasajeros una aerolínea que volaba con todos los baños estropeados

Un vuelo entre las ciudades de Bali y Brisbane, una de las principales ciudades australianas, ha provocado el malestar de sus pasajeros, después de que despegara con varios baños estropeados y la aerolínea sugiriese a los usuarios que utilizaran botellas para hacer sus necesidades. El avión despegó con uno de los baños fuera de servicio. Sin embargo, pocos minutos después, los otros dos aseos también fallaron, lo que dejó a todos los ocupantes sin acceso a servicios sanitarios durante cerca de dos horas.

Una viajera relató la humillante situación, destacando el caso de una mujer mayor con problemas de incontinencia. Todo empezó cuando falló el baño trasero y luego colapsaron los otros dos, creando un ambiente irrespirable por los malos olores.

Virgin Australia, la aerolínea que operaba el vuelo, reconoció oficialmente lo ocurrido, pidió disculpas y anunció que ofrecería créditos a los pasajeros afectados. Por su parte, la Unión de Trabajadores del Transporte (TWU), el sindicato que representa a empleados del sector aéreo y de transporte en Australia, calificó el episodio de 'extremadamente preocupante', advirtiendo de los riesgos para la salud y la dignidad de pasajeros y tripulación.

Este no es un caso aislado. El sindicato recordó un incidente similar ocurrido el año anterior con un equipo de la AFL —la liga profesional de fútbol australiano—, cuando también seregistraron fallos en los servicios sanitarios durante un vuelo de cuatro horas, lo que vuelve a poner en cuestión los protocolos de mantenimiento en trayectos de media y larga distancia.