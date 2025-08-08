Imágenes por satélite desvelan que Israel ya acumula fuerzas en la frontera de Gaza para la ocupación

Imágenes de satélite comerciales muestran al ejército israelí acumulando tropas y equipos cerca de la frontera con Gaza que apoyarían una posible nueva invasión terrestre del enclave palestino, según desvelaron a la cadena NBC tres funcionarios estadounidenses y un ex funcionario que vieron las imágenes.

Las imágenes muestran movimientos de tropas y formaciones que las cuatro fuentes reconocieron como señales de una inminente operación terrestre importante. Los movimientos coinciden con la aprobación de la invasión por parte de Israel pero comenzaron a producirse antes.

El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó un plan la madrugada del viernes para tomar el control de la Ciudad de Gaza, que según el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no implicará que sus tropas tomen el control total del territorio, sino que se retirarán una vez garantizada la seguridad.

La ofensiva terrestre ha provocado una oleada de críticas, incluso dentro de Israel, y plantea numerosas dudas sobre el destino y la seguridad de la población gazatí, ya muy castigada por el hambre.

En principio, la operación cuenta con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque recientes informaciones, también de la cadena NBC, han desvelado la tensión entre ambos mandatarios en lo que respecta a la situación humanitaria del enclave.

El aumento de tropas se produce en un momento tenso en las relaciones entre Estados Unidos e Israel. El 28 de julio, Netanyahu y el presidente Donald Trump mantuvieron una conversación telefónica privada que terminó en gritos, en medio de la preocupación de la Casa Blanca por el funcionamiento del Fondo Humanitario para Gaza, una iniciativa de ayuda respaldada por Estados Unidos e Israel, según un alto funcionario estadounidense, dos exfuncionarios estadounidenses y un funcionario occidental informados sobre el asunto.

De acuerdo con al información de la NBC, en un evento en Jerusalén ese día, Netanyahu declaró que «no existe una política de hambruna en Gaza. Y no hay hambruna en Gaza».

Cuando al día siguiente, durante un viaje a Escocia, le preguntaron a Trump sobre esos comentarios, contradijo a Netanyahu. Dijo que había visto imágenes de niños en Gaza que "parecían muy hambrientos", que allí había "hambruna real" y que "no se puede fingir".

Netanyahu exigió entonces en privado una llamada telefónica con Trump, según informaron el alto funcionario estadounidense y el exfuncionario estadounidense informados de la llamada. Ambos líderes se comunicaron en cuestión de horas, según los dos funcionarios.