El increíble giro del Ajax: de ser un fracaso en Reino Unido a convertirse en el arma definitiva para el este de Europa

El futuro del blindado Ajax ya no se juega solo en el Reino Unido. La compañía General Dynamics Land Systems UK ha puesto sus ojos en el este de Europa, identificando a Polonia y Rumanía como clientes prioritarios para su vehículo. Ambos países han manifestado su necesidad de renovar sus flotas de blindados sobre orugas, abriendo un nuevo horizonte comercial de envergadura para la firma británica, que busca así rentabilizar un programa de desarrollo complejo y costoso. Esta necesidad de modernización se enmarca en una tendencia más amplia, ya que a nivel continental Europa trabaja para conseguir un nuevo y futurista carro de combate que defina las capacidades terrestres del futuro.

No obstante, este giro estratégico no es casual. El programa Ajax ha recorrido un tortuoso camino en su propio país, acumulando retrasos y polémicas debido a graves problemas de ruido y vibraciones que llegaron a causar dolencias a las tripulaciones durante las fases de prueba. Estos contratiempos pusieron en jaque la viabilidad del proyecto destinado a modernizar las capacidades del Ejército Británico.

A pesar de ello, la empresa ha seguido adelante con sus compromisos, logrando corregir los fallos más notables y alcanzando la cifra de 147 blindados ya entregados a las fuerzas armadas británicas. Con esta fase de crisis aparentemente encauzada, la nueva apuesta exportadora parece ser el siguiente paso lógico para consolidar el vehículo en el mercado internacional de defensa.

En este contexto, la herramienta clave para la conquista de estos nuevos mercados es una nueva variante de combate del Ajax, presentada formalmente en la feria londinense del sector DSEI UK 2025. Este modelo ha sido concebido desde cero como un vehículo de combate de infantería, adaptado a las exigencias de los conflictos modernos. Este tipo de desarrollo tecnológico es clave para mantener la competitividad, una senda que también se sigue en España, donde la empresa Indra trabaja en un nuevo vehículo militar avanzado para el Ejército español.

Una segunda vida para el Ajax en el este de Europa

En concreto, la principal modificación de este renovado blindado es la incorporación de una rampa trasera de acceso, un elemento diseñado para agilizar el despliegue y repliegue de la tropa en pleno combate. A esta mejora se suma una torreta de control remoto, desarrollada por la filial británica de Lockheed Martin, que integra el potente cañón CT40.

Asimismo, el interior del vehículo ha sido rediseñado para transportar a ocho soldados con su equipo completo, además de los tres tripulantes que componen la dotación fija, tal y como han publicado en Defense News. Esta combinación de potencia de fuego y capacidad de transporte es la principal carta de presentación con la que General Dynamics aspira a convencer a sus potenciales socios en el flanco oriental de Europa.