Indignación por el ataque con 30 cubos de agua a un anciano que sufre infarto en plena playa

Un turista de 75 años fue hospitalizado tras sufrir un infarto mientras dormía plácidamente en una tumbona privada de la playa de Alassio, en Italia. Según informan fuentes reportadas por AS, un grupo de jóvenes le lanzó treinta cubos de agua fría con la intención de asustarle, según informó el diario italiano Virgilio.

El impacto repentino del agua provocó en el hombre una crisis hipertensiva grave, que desembocó en un infarto. Además, presentó síntomas de amnesia —tanto retrógrada como anterógrada— y confusión espacio-temporal. Los agresores huyeron inmediatamente después del incidente, mientras que la víctima quedaba desorientada y en estado crítico

El anciano, residente de Pavía, acudía a la playa en busca de tranquilidad, sin imaginar un desenlace tan dramático. Una vez trasladado al hospital Santa Corona de Pietra Ligure, recibió atención médica y fue dado de alta dos días después del episodio, el 17 de agosto. Actualmente, permanece bajo observación médica para evaluar posibles secuelas tanto cardiovasculares como psicológicas.

El turista calificó el suceso como un “acto de acoso contra un anciano indefenso”, subrayando la premeditación e irresponsabilidad del grupo que lo escogió por su vulnerabilidad. Las autoridades italianas han iniciado una investigación basada en testimonios de bañistas y la revisión de imágenes de videovigilancia del balneario, con el objetivo de identificar a los responsables