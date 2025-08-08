La inteligencia francesa sospecha de una vecina de 50 años que tenía en su casa una antena de siete metros: creen que es una espía china

Un episodio extraordinario ha conmovido la tranquilidad de Boulogne-sur-Gesse, en Haute-Garonne, en Francia, donde una mujer de origen chino ha sido señalada por presuntas actividades de espionaje. El descubrimiento de una antena de siete metros en su jardín desencadenó una exhaustiva investigación por parte de las autoridades francesas.

La instalación fue detectada a inicios de 2022 durante una inspección de la Agencia Nacional de Frecuencias (ANFR), revelando una antena sin permisos oficiales ubicada cerca del estratégico Teleport de Aussaguel, complejo crucial para las telecomunicaciones por satélite.

La investigación ya ha perfilado a la sospechosa

Los antecedentes de la investigada revelan una mujer de mediana edad con conexiones directas con una empresa estatal china especializada en desarrollo de misiles. Su proximidad a un centro de comunicaciones satelitales ha generado profunda preocupación sobre potenciales intentos de interceptación de comunicaciones sensibles.

Los servicios de inteligencia franceses han iniciado una investigación formal con dos vertientes: una judicial y otra de seguridad nacional. El fiscal de Saint-Gaudens ha enfatizado que la ubicación de la antena constituye una violación legal, dado que se encuentra en una zona de restricción absoluta.

Durante la inspección, las autoridades han descubierto no solo la antena externa, sino equipamiento tecnológico sofisticado en el interior de la vivienda. La sospechosa, identificada como Dong H., dominaba el francés y mantenía vínculos con un exempleado de Airbus, lo que sugiere una inserción calculada en el ecosistema tecnológico europeo.

La antena ya ha sido desmantelada, aunque persisten dudas sobre su funcionamiento real y el alcance de su potencial recopilación de información sensible. Los investigadores continúan analizando la magnitud de esta operación y evaluando la existencia de instalaciones similares en la región.