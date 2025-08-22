Interceptan a tres adolescentes de 14 y 15 años circulando a alta velocidad con un coche robado en Francia

Un suceso insólito y preocupante tuvo lugar en la región francesa de Lyon, cuando tres menores de 14 años que circulaban en un coche robado protagonizaron un grave accidente de tráfico cuando fueron embestidos por un vehículo al que habían cortado el paso.

El pasado sábado 16 de agosto, los adolescentes se encontraban a bordo del vehículo sustraído cuando invadieron la trayectoria de otro automóvil. El conductor, un hombre que viajaba con su familia, no pudo evitar la colisión y terminó chocando contra ellos. Los tres menores resultaron heridos en el impacto, aunque, según fuentes locales citadas por el periódico francés Le Figaro, ninguno presenta lesiones de gravedad.

Las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda, que incluyó medios aéreos y terrestres para localizarlos, ya que los jóvenes intentaron escapar tras provocar el siniestro.

Detalles del accidente

Las pruebas toxicológicas determinaron que el adolescente identificado como conductor había consumido cannabis en el momento del incidente. El impacto provocó daños considerables en ambos vehículos y lesiones leves en los ocupantes del coche familiar.

Tras ser interceptados, los tres menores fueron inicialmente bajo custodia y posteriormente entregados a sus familias, quedando pendientes los procedimientos legales correspondientes. Por el momento, permanecen bajo vigilancia médica y policial, a la espera de la decisión de la Fiscalía de Menores sobre su futuro judicial.



