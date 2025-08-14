Las inundaciones en la India dejan al menos 46 muertos en Cachemira

Las lluvias torrenciales han desatado una catástrofe en una aldea del Himalaya en la Cachemira, al norte de la India, dejando un trágico saldo de al menos 46 personas fallecidos este jueves, según ha sabido la agencia de noticias AFP. La confirmación oficial vino por parte de Mohammad Irshad, alto responsable de gestión de desastres, quien reconoció la existencia de desaparecidos sin poder precisar su número exacto.

Las intensas precipitaciones provocaron deslizamientos de tierra que asolaron la región, generando una emergencia que interrumpió completamente las conexiones en la zona. El primer ministro indio, Narendra Modi, se comprometió públicamente a proporcionar toda la asistencia necesaria a las comunidades afectadas.

Desastres durante la temporada de monzones

La región ha experimentado recientemente múltiples desastres naturales que revelan una tendencia habitual. El pasado 5 de agosto, la ciudad himalaya de Dharali, en la región de Uttarakhand, ya había sufrido una inundación similar, con unas estimaciones que calculan que unas 70 personas perdieron la vida debido a las aguas torrenciales.

Los expertos vinculan estos eventos con el cambio climático, señalando que la temporada de monzones (de junio a septiembre) se ha vuelto cada vez más impredecible e intensa. La Organización Meteorológica Mundial ha advertido sobre el incremento de fenómenos climáticos extremos como claras señales de alerta