Investigan a dos policías mexicanos: un vídeo les ha cazado manteniendo relaciones sexuales en el coche patrulla

Un incidente provocador ha sacudido la imagen de la policía en Ciudad de México. Dos agentes fueron captados en una situación comprometedora que rápidamente se viralizó en redes sociales. La grabación muestra a los uniformados sosteniendo relaciones íntimas durante su turno de trabajo, generando una ola de reacciones que oscilan entre la indignación y el sarcasmo ciudadano.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana respondió con contundencia, anunciando una investigación exhaustiva sobre el comportamiento de los oficiales. Su comunicado oficial enfatiza que cualquier conducta que contravenga los protocolos será sancionada severamente. La Dirección General de Asuntos Internos ya ha identificado a los policías involucrados. Serán citados para rendir declaraciones y explicar su proceder durante el servicio público.

La situación de por sí ha generado una oleada de reacciones que van desde la indignación hacia los policías implicados, hasta los señalamientos frente a la grabación debido a que podría incurrir en una violación de la privacidad. Por otro lado, es claro que las implicaciones van más allá de un simple escándalo: representan un golpe a la ya deteriorada confianza ciudadana en las instituciones de seguridad. La comunidad ha exigido transparencia, profesionalismo y comportamientos acordes a la responsabilidad que implica portar un uniforme a causa de lo sucedido.

De momento, los dos uniformados tendrán que enfrentar la apertura de un expediente disciplinario y las consecuencias de su falta, según se determinen tras presentar declaraciones.