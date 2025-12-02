Investigan a Irán por instigar una campaña de asesinatos de estudiantes judíos en el mundo

Los servicios de seguridad israelíes han iniciado una investigación sobre una campaña amenazante dirigida a cientos de académicos y estudiantes israelíes en todo el mundo, y las autoridades apuntan a la probable participación del Estado iraní basándose en patrones establecidos de operaciones respaldadas por Teherán.

El sitio web, que operaba bajo el nombre de "Movimiento Castigo por Justicia", publicaba información personal detallada de investigadores, científicos, profesores y estudiantes israelíes de instituciones como la Universidad Ben-Gurión, el Technion, la Universidad Hebrea, Harvard, Oxford y el CERN. La plataforma ofrece recompensas económicas escalonadas que iban desde 1.000 dólares por actos de intimidación hasta 100.000 por el asesinato de 40 "objetivos especiales" designados, informa HST.

Los servicios de inteligencia israelíes, como el Mossad, el Shin Bet y la Dirección Nacional de Ciberseguridad, investigan el sitio web y la información personal publicada antes de su cierre. Los datos expuestos incluían domicilios, números de teléfono, direcciones de correo electrónico e imágenes de pasaportes israelíes y visas estadounidenses de "objetivos especiales". Las autoridades manifestaron especial preocupación por la vulnerabilidad de los académicos durante los viajes internacionales, ya que las imágenes de pasaportes y visas podrían facilitar el rastreo de objetivos en el extranjero.

Los analistas de seguridad observan varias características técnicas que sugieren patrocinio estatal. Los registros de dominio muestran un registro de dominio con privacidad protegida en Drenthe, Países Bajos, en agosto de 2025 a través de UltaHost. El grupo también utilizó Cloudflare, un proveedor de alojamiento occidental, como red de distribución de contenido, lo que creó capas de ofuscación que dificultan la atribución.

Es probable que se trate de una decisión estratégica que indica la conciencia de que la infraestructura alojada en Irán limitaría el alcance de la audiencia occidental y que la rápida exposición era una prioridad. El análisis lingüístico inicial del contenido del sitio web sugirió que fue escrito por un hablante no nativo de inglés y que la metodología operativa se ajusta a las características conocidas de los actores de amenazas iraníes, agrega la plataforma de seguridad.

Dado que algunos de los académicos israelíes en cuestión residen en Estados Unidos, las fuerzas del orden federales podrían tener jurisdicción para investigar. Expertos en seguridad solicitan la intervención del FBI.